Hrvatska nogometna reprezentacija danas, 20. ožujka na Poljudu od 20:45 sati protiv moćne Francuske igra prvu utakmicu četvrtfinala Lige nacija, dakle čeka nas novi nogometni klasik. Susret Hrvatske, 13. reprezentacije FIFA-ina poretka i druge reprezentacije svijeta Francuske igra se uz izravan prijenos na programu Nova TV, a prije toga će biti emitirana i emisija, prenosi Večernji list.

Pobjednik današnjeg dvoboja i uzvrata koji se u nedjelju igra u Parizu izborit će plasman na Final Four, završni turnir natjecanja na kojem je Hrvatska prošli put od Španjolske izgubila u finalu na jedanaesterce i osvojila srebrnu medalju u Rotterdamu uz podršku naših brojnih navijača.

-Svi su igrači odradili trening, napravili smo sve što smo htjeli. Francuzi su fantastična reprezentacija, imaju svoj stil, a to je brza tranzicija i svaku pogrešku kazne. Moramo biti oprezni, ne smijemo srljati i imati manjka igrača u obrani. Najveća opasnost su nam olako izgubljene lopte kod našeg posjeda. Na tome smo radili i pripremili se, nakon što izgubimo loptu, moramo je brzo osvojiti ili se brzo vratiti u blok. Početni sastav? Niste daleko od onoga što nabrajate, tu smo negdje blizu u razmišljanjima. Imamo devet igrača sa žutim kartonima, to je opasnost, ali nećemo kalkulirati. Želja nam je ići na Final Four, pred nama je jako veliki izazov. Ako želimo proći Francusku, morat ćemo biti na visokoj razini u obje utakmice – rekao je Zlatko Dalić u najavi.

