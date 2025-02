U hotelu Westin u Zagrebu u ponedjeljak, 3. veljače održana je izborna skupština Hrvatskog nogometnog saveza. Dosadašnji predsjednik Marijan Kustić jednoglasno je izabran za predsjednika u novom četverogodišnjem mandatu. Kustiću je ovo drugi mandat na čelu HNS-a na koje je stigao u srpnju 2021. kada je zamijenio Davora Šukera.

-Čast mi je i ponos biti predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza. Napraviti ovakve rezultate, pokrenuti ovoliko projekata u infrastrukturi, to je nešto sjajno. Zahvalio bih predsjednicima UEFA-e Čeferinu i FIFA-e Infantinu na velikoj podršci koju imamo od UEFA-e i FIFA-e. Naravno da me veseli projekt izgradnje nogometnog kampa, oko kojeg možda u startu nije bilo puno optimizma. Rekao sam da nećemo stavljati kamene temeljce nego biti konkretni. Zahvaljujem Vladi koja je dala veliku podršku, kao i gradu Velikoj Gorici koji je bio jedinstven u potpori ovog projekta. Vjerujem da ćemo početkom travnja krenuti s radovima i to je nešto uistinu posebno. Kada sam dobio vaše povjerenje prije tri i pol godine, to sam najavio, i drago mi je da ispunjavamo to obećanje. Jedinstvo koje pokazujemo u ove četiri godine je meni veliko zadovoljstvo i oni dovode do ovakvih rezultata. Zajedništvo je svima nama na ponos – rekao je na skupštini Marijan Kustić.

Izabran je i novi Izvršni odbor u kojemu su dosadašnji članovi: Đuro Bukvić, Nenad Črnko, Nenad Horvatić, Davor Ivić, Ante Kulušić, Josip Kuterovac, Drago Lucić, Robert Markulin, Damir Mišković, Slavko Prišćan, Božidar Šikić, Ile Topuzović, Ante Vučemilović – Šimunović, Darko Raić Sudar i Mario Smodlaka. Novi član Izvršnog odbora je Kristijan Antolović, koji je zamijenio Matu Kljajića.

Prvi dopredsjednik saveza je Ante Vučemilović – Šimunović. Uz dosadašnjeg dopredsjednika Damir Miškovića, za nove dopredsjednike izabrani su: Nenad Horvatić, Davor Ivić i Ile Topuzović.

(icv.hr, mš)