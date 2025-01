Objavljeni su rokovi za preregistraciju igrača koja se obavlja putem COMET sustava Hrvatskog nogometnog saveza: za igrače klubova Supersport, Prve i Druge NL i Magenta HNLŽ u razdoblju od 10. siječnja do 17. veljače, za igrače klubova Futsal Prve i Druge HMNL u razdoblju od 07. siječnja do 28. veljače te za igrače Treće NL, Druge HNLŽ i za igrače klubova županijskog stupnja natjecanja u razdoblju od 10. siječnja do 28. veljače.

Preregistracije se ne obavljaju za igrače koji se redovno registriraju u vrijeme trajanje preregistracije. Svi igrači koji do utvrđenog roka ostanu nepreregistrirani, automatski prestaju biti registrirani članovi kluba i postaju slobodni igrači.

U svrhu obavljanja preregistracije, svaki klub je obvezan dostaviti popis registriranih igrača koje želi preregistrirati ispisan iz COMET sustava u dva primjerka.

Na temelju odluke Komisije za ovjeru registracija klubova i igrača u postupku preregistracije u 2025. godini izdavat će se nove sportske iskaznice za sve igrače rođene 2000. godine i starije kako bi svi registrirani igrači imali iste sportske iskaznice. Od 01. ožujka stare iskaznice više neće vrijediti.

Pisane upute vezano na provedbu postupka preregistracije dostupne su u Comet sustavu HNS.

(icv.hr, ŽNS VPŽ)