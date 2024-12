Jučer (nedjelja), osmog dana natjecanja na 26. zimskom malonogometnom turniru “Slatina 2024./2025.”, gledatelji su u sportskoj dvorani Srednje škole Marka Marulića mogli pogledati ukupno osam utakmica.

Kod veterana su snage odmjerile ekipe CB Lopta Prekretači i Šumarstvo Jelić. Utakmica je bila “jednosmjerna” jer su Prekretači slavili s visokih 5:0 i tako se plasirali u četvrtfinale.

U seniorskoj konkurenciji prvu su utakmicu skupine A odigrale ekipe No name i Slatki by OPG Babić CB Zeus, a slavili su Slatki sa 6:0 i s dvije pobjede i jednim porazom kao drugi prošli u četvrtfinale. Druga seniorska utakmica bila je napetija, naime u srazu ekipa Sponzori i Tuborg United rezultat je u jednom trenutku drugog poluvremena bio 3:3, ali Tuborg je na krilima odličnog Leona Kokoške ipak smogao snage i pobijedio s 5:3. Obje ove ekipe skupine B prošle su u četvrtfinale, Tuborg s tri pobjede, a Spozori s dvije pobjede i jednim porazom.

U fotogaleriji koju vam donosimo pogledajte atmosferu osmog dana natjecanja na 26. Zzimskom malonogometnom turniru “Slatina 2024./2025.”, kojeg četvrti put organizira Malonogometni klub Slatina. Više informacija o turniru možete doznati na web stranici mnkslatina.info.

Rezultati:

U-9:

NK Čađavica – NK Voćin 0:1

U-11:

NK Voćin – NK Virovitica I 0:5

U-13:

NK Slatina II – NK Slatina I 4:0

U-15:

MNK Oluja – CB Willy 0:2

U-17:

Neverluzen – Cherry bomb Lounge bar Nino 2:0

Veterani:

CB Lopta Prekretači – Šumarstvo Jelić 5:0 (Kireta 2, Pejić, Ostrogonac 2)

Seniori:

No name – Slatki by OPG Babić CB Zeus 0:6 (Marković, Jerešić 2, Dijanešić 2, Bubaš)

Sponzori – Tuborg united 3:5 (Bihar, Dmitrović 2/Dorinka, Ćosić-ag, Kokoška 2, Ljekaj)

