Još i danas mnogi se sa sjetom prisjećaju borilačkog spektakla koji je sportsku dvoranu Tehničke škole u Virovitici napunio do posljednjeg mjesta. Nije teško pogoditi da je riječ o “Noći nokauta”, nezaboravnoj priredbi koja je na parket privukla brojne odlične borce iz cijele Hrvatske i šire, uz naravno domaće, članove tadašnjeg KSB “Nokaut” koji su zabavljali publiku u cjelovečernjem programu. Udarci su sijevali sa svih strana, borci su pokazali vrhunsku tehniku, publika je bila oduševljena. Ovaj event bio je planiran godinama i pripreman mjesecima, a organizaciju je potpisao KSB Nokaut. Ipak, najveće zasluge u cijeloj priči imao je Saša Klimek, prvi čovjek “Nokauta” i veliki zaljubljenik u borilačke sportove, a najviše mješovite borilačke vještine, u svijetu poznatije i kao ultimate-fight. Sve to odigralo se u ožujku 2015. godine, bio je to ujedno i posljednji “trzaj” Kluba slobodne borbe “Nokaut”, barem kada je riječ o ozbiljnijim natjecanjima . Danas, deset godina kasnije, MMA u Virovitici ponovno je živ, a tu je i Klimek, koji ovog puta, uz seniore, u svojoj ekipi ima i velik broj mladih boraca okupljenih u MMA Team Nokaut.

-Nokaut je u Virovitici postojao aktivno od 2011. do 2018. godine, ali zbog smjene generacije, preseljenja dijela naših članova u druge sredine zbog posla, fakultetskih obveza i slično, nije nam preostalo ništa drugo nego, na veliku žalost svih okupljenih oko kluba, staviti ključ u bravu ili da budem precizniji, sve to malo stopirati i pričekati neka bolja vremena i neke nove klince koji će pokazati interes za ovim sportom. Čekali smo i dočekali, ponovno radimo, kvalitetno treniramo i vjerujem da je ovo početak jedne lijepe priče – priče bez kraja – pun emocija govori Klimek.

MMA Team Nokaut osnovan je u listopadu 2024. godine, iza sebe ima i jedno državno natjecanje i velike planove za dalje, ali krenimo redom. Iz dvorane u Mihanovićevoj, nedavno su preselili na tatami u multifunkcionalnu halu Viroexpo, gdje treniraju i članovi Boksačkog kluba Virovitica, a treninzi se održavaju pet dana u tjednu i radi se “punom parom”.

-Iako je uvijek naglasak na radu s djecom, imamo i nekoliko zaista perspektivnih seniora, tako da je fokus zapravo na kvalitetnim treninzima i usavršavanju vještina u gotovo svim uzrastima. Brojimo ukupno 40 članova – odlična brojka za početak! Tu je i pet djevojaka koje su vrlo aktivne i to nas posebno veseli. Isto tako, veseli nas i novi prostor za treniranje koji je bio neophodan, ne toliko zbog “stand-up” treninga, već zbog hrvanja, odnosno kako bi što bolje i kvalitetnije mogli trenirati tehnike bacanja i rušenja. Ovom prigodom zahvaljujem direktoru hale Viroexpo Bojanu Mijoku s kojim smo ekspresno pronašli zajednički jezik. Tu smo od ponedjeljka do petka, stariji uzrasti u pogonu su svaki dan, a djeca dva puta tjedno. Djevojčice i dječaci treniraju zajedno, ne želimo raditi razliku već razbijati predrasude, kao i one da su borilački sportovi grubi i opasni. Borilački sportovi su važni za djecu, ne samo zbog fizičke spremnosti već i zbog razvoja samopouzdanja i zdravog života. Ovom prigodom pozivam sve zainteresirane da se, bez imalo straha, priključe radu našeg kluba, uvjeren sam da neće požaliti – ističe Klimek.

Na svakom treningu je i Bruna Marić, 11-godišnja djevojčica koja je “na prvu” zavoljela mješovite borilačke vještine.

-Što se tiče rada u klubu, tu sam od početka, treniram tri mjeseca, ali i ranije sam trenirala kod kuće, točnije kickbox, uz oca koji je svojevremeno bio prvak Hrvatske u kickboxu. Volim trenirati, super mi je ovdje i nadam se da ću i ja jednog dana osvajati medalje i biti pravi uzor malim borcima – “ispalila” je Bruna.

-Oduvijek sam volio gledati boks i ostale borilačke sportove, a kad sam čuo da se u Virovitici otvorio MMA Team Nokaut, nisam razmišljao ni minute već se odmah priključio treninzima. Zasad mi najbolje ide grappling, imam ambicije prema profesionalnom sportu, ali idem polako, vidjet ćemo što nosi budućnost – dodao je 17-godišnji Petar Špegelj.

U prosincu, nakon nepuna tri mjeseca treniranja, mladi članovi kluba već su pokazali zrelost na svom prvom natjecanju i to na – “ni manje ni više”, Prvenstvu Hrvatske u grapplingu za mlade uzraste koje je održano u Zagrebu. Borbe su odradili odlično parirajući natjecateljima s puno dužim stažom, na kraju oko vrata stavili i šest medalja, a treneri Saša Klimek i Domagoj Matanić izuzetno su zadovoljni postignutim rezultatima.

-Svi naši borci pozitivno su oduševili i izuzetno smo ponosni na svakog člana kluba. Odradili su ovo natjecanje iznad svih očekivanja i to protiv prvaka/prvakinja Hrvatske koji treniraju već godinama. Pokazali su veliku srčanost i borbeni duh , još jednom velike čestitke svima – kaže Matanić, koji uz Klimeka djeci nije samo trener već i uzor. I sam se nedavno okušao na borilačkom spektaklu pod nazivom “Baraber fight night 5” u Belišću, inače profesionalnom MMA Eventu koji je okupio borce iz nekoliko europskih zemalja. I sam zna koliko je bitno postaviti udarac na pravo mjesto jer svaki udarac u borbi može biti presudan i zbog toga pridaje veliku važnost “brušenju” vještine i djecu konstantno potiče na još jače treniranje jer su težak rad i disciplina koja s njim dolazi – ključni za uspjeh.

Prvog dana veljače već ih čeka novo natjecanje, Prvenstvo Hrvatske u grapplingu na kojem će ovog puta uz mlade snage nastupiti i velik broj seniora, a već su u tijeku i pripreme za amaterski MMA turnir koji je na rasporedu u ožujku. Jedan od najvažnijih “resursa” je i edukacija, a članovi “Nokauta” proteklog su tjedna sve o mješovitim borilačkim vještinama imali priliku čuti od poznatog MMA borca Kire Anastassiadisa, Grka koji se godinama bori pod njemačkom zastavom. Riječ je o borcu koji je u profesionalnoj karijeri dosad zabilježio impresivan skor (7-1), a bori se pod okriljem organizacije OKTOGON.

-Anastassiadis nije samo borac već i voditelj podcasta, čovjek koji ima ogromno iskustvo i znanje u ovom sportu i koji je prevalio dalek put kako bi zajedno s nama trenirao, kako bi dodatno motivirao naše borce. Zanimljivost je ta da mu je supruga iz Virovitice i tako smo ostvarili suradnju koja će se, vjerujemo, nastaviti i u budućnosti – dodaje Klimek te ističe kako je u planu svakog mjeseca ugostiti poznate borce koje je upoznao u vremenu kada se i sam natjecao i s kojima je ostao u odličnim odnosima.

Kvalitetan parter, vreće, rekviziti za treninge snage i kondicije – sve to nalazi se u prostoru u kojem treniraju, a uskoro stiže i borilište, odnosno kavez koji će omogućiti kvalitetnije treniranje, napredak te u konačnici još bolje rezultate.

-Uz već ranije zahvale Bojanu Mijoku, želim zahvaliti i Gradu Virovitici na čelu s gradonačelnikom Ivicom Kirinom koji su nam podrška u radu, a posebne zahvale brojnim donatorima i sponzorima bez kojih bi sve ovo bilo teško ostvarivo. MMA je definitivno najbrže rastući sport pa je tako i zainteresiranost sponzora, koji vide da se trudimo i da smo sami u cijeloj toj priči, doista velika – zaključio je Klimek.

Uz već spomenute, tu je i Virovitičanima dobro poznato lice – Branko Dvoržak ‘Patak’, čovjek koji je uz “Nokaut” od samih početaka, koji u klubu obavlja funkciju ‘cutmana’, ali je i velika psihološka pomoć djeci. Otkrio nam je što točno radi i kako to izgleda na samom natjecanju.

-“Cutman” je osoba čije dužnosti uključuju borbu protiv ozljeda lica i glave sportaša, kao i njihovu prevenciju. Ozljede lica u udaračkim borilačkim vještinama su neizbježne. To su razne posjekotine, modrice, rane, otekline, hematomi, krv iz nosa, razbijene usne i tako dalje. Neki od njih su vrlo ozbiljni. Mnogi sprječavaju borca ​​da nastavi borbu. U pauzi između rundi “cutman” se bori s takvim ozljedama: zaustavlja krv, “gladi” tumore, čini sve da boksač borac može proći u sljedeću rundu i pobijediti. Za sve to potrebni su posebno znanje i vještine koje, s obzirom na dugogodišnji staž u području medicine, posjedujem. Dok uglavnom klubovi plaćaju usluge cutmana ili bolje rečeno unajmljuju ih uoči raznih borilačkih priredbi, ja sam, a to je možda i jedini takav slučaj u Hrvatskoj, profesionalni “cutman” MMA Teama Nokaut i sve radim volonterski, odnosno iz ljubavi prema klubu i ovom sportu. Zajedno smo u svemu, zajedno putujemo, to me veseli i dok god budem mogao, bit ću dio tima – kaže “Patak” koji se trenutno oporavlja od operacije kralježnice, ali treninge ne propušta.

Virovitičke “Nokautovce” sinoć smo posjetili na treningu, a djelić atmosfere pogledajte u fotogaleriji…

(icv.hr, ts)