Ove nedjelje, 23. veljače, Zabok će biti domaćin jednog od najočekivanijih boksačkih događaja u Hrvatskoj. Gledatelji će imati priliku uživati u deset izuzetno uzbudljivih i kvalitetnih borbi, od kojih će se posebno istaknuti prva od dvije glavne borbe večeri – okršaj za titulu prvaka Hrvatske u teškoj kategoriji (+91 kg). Bit će to sraz Virovitičanina sa adresom u Beču, Nikole Praje, i izazivača Pedra Martineza, borca iz Venezuele, koji u svojoj dosadašnjoj karijeri ima učinak od 14 pobjeda i tri poraza.

Nikola Prajo, koji je do sada u svojoj profesionalnoj karijeri ostvario pet uzastopnih pobjeda, od kojih četiri “knockoutom”, svjestan je značaja ovog meča.

– Imali smo i drugih borbi u životu, ali je ova, što se sporta tiče- najveća. Martinez ima odlične rezultate što govori samo za sebe, kvalitetno radi i zaslužuje moje poštovanje, no moj je cilj jasan. Želja mi je pobjeda i, ako Bog da, da titulu prvaka donesem u Viroviticu- rekao je.

Pripreme za ovaj izazov bile su naporne i zahtjevne. Prajo je u treningu bio gotovo svaki dan, a pripreme su trajale dva do tri mjeseca, uključujući treninge dva do tri puta dnevno.

– Teško je to uskladiti s privatnim i poslovnim životom, ali ako imaš viziju, onda moraš žrtvovati sve. Boks je zahtjevan sport, a pripreme uključuju i odricanje, posebnu pažnju na prehranu, pa čak i na vrijeme kada idem spavati- rekao je Prajo.

Da sve bude “kao po špagi” brinu se glavni trener Isaak Kosashvilli koji je zadužen za boks, te pomoćni trener Max Reichert koji se brine o eksplozivnosti, brzini i snazi. Kosashvilli također vodi brigu o analizi protivnika, a potom slaže posebne treninge namijenjene za svaku pojedinačnu borbu.

– Moj trener gleda sve borbe, analizira protivnike i priprema me za svaki meč posebno, a radi izuzetno kvalitetan posao što se vidi i iz ostvarenih rezultata. Nije pobornik toga da sam gledam borbe mog sljedećeg protivnika, stoga to i ne činim kako mi to ne bi utjecalo na psihu, već se potpuno prepuštam njegovoj stručnosti. Unatoč tome, zna pripremiti nekoliko isječaka i pokazati mi na što je potrebno posebno obratiti pažnju kako bi bio spreman na sve moguće scenarije- pojasnio je Prajo.

Iako je Martinez, prema njegovim riječima, bolji borac od njegovih prethodnih protivnika, Prajo se osjeća spremno za izazov.

– Martinez je svakako ozbiljan protivnik, pripremam se za dugu borbu od maksimalnih deset rundi, a na treningu smo čak to povećali na 14 rundi kako bi kondicijski bio što spremniji- dodao je.

Kako se borba bliži, treniranja su postala manje intenzivna kako bi se osigurala potpuna regeneracija.

– Dva do tri dana prije borbe treninzi staju. Nakon toga osjećaš da ti nešto nedostaje, u tijelu se nakuplja energija i kada dođe vrijeme za meč jedva čekaš da uđeš u ring i odradiš posao do kraja. Tako će biti i ovog puta, jednostavno ću se u tim danima koncentrirati na svoj cilj i ako sve prođe prema planu- proslaviti i šestu pobjedu u svojoj karijeri- zaključio je Prajo.

Meč za titulu prvaka Hrvatske bit će pravo boksačko uzbuđenje, a Nikola Prajo ima priliku donijeti povijest svom rodnom gradu. Očekuje se da će događaj u Zaboku privući veliki broj ljubitelja boksa, a svi oči bit će uprte u Virovitičanina koji je na pragu ispisivanja novog poglavlja u svojoj karijeri!

Mečevi na “Zabok Fight Nightu” započinju od 16 sati.

(icv.hr, mra)