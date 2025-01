U posljednjoj utakmici prvog dijela 29. Svjetskog prvenstva, koje se igra u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj, hrvatski rukometaši večeras (nedjelja) u zagrebačkoj Areni u 20:30 sati igraju s Egiptom.

S prvacima Afrike hrvatski rukometaši do sada su igrali 18 puta. Zabilježili su 12 pobjeda te su šest puta bili poraženi. U večerašnju utakmicu Hrvatska ulazi bez ozlijeđenog kapetana Domagoja Duvnjaka, umjesto kojega će zaigrati Igor Karačić, dok će kapetansku traku preuzeti Luka Cindrić.

– Duvnjak je na terapijama, on je duša i srce naše ekipe te očekujemo da će se vratiti u daljnjem tijeku natjecanja. S Egiptom igramo finale prvog dijela natjecanja. Oni su u vrhu svjetskog rukometa i trebamo skupiti dodatnu snagu i energiju te pred našom gromoglasnom publikom doći do pobjede. U dvorani postoji pritisak brojnih gledatelja koji nas vodi do pobjede. U prve dvije utakmice nas je krasila pokretljiva i gusta obrana iz koje su išle kontre i polukontre te smo tako postizali lake pogotke, a to bi trebao biti recept i u susretu s Egiptom- u najavi utakmice izjavio je Marin Jelinić.

Utakmica će biti prenošena na kanalu RTL.

(icv.hr, mš)