Stara godina je pri kraju, a u srijedu, 1. siječnja ulazimo u Novu 2025. godinu. Stara godina, odnosno Silvestrovo pada u utorak, 31. prosinca pa će tako neke veće trgovine s područja Virovitičko-podravske županije raditi skraćeno, odnosno s prema nedjeljnom radnom vremenu.

U nastavku pogledajte kako će raditi prodajna mjesta većih trgovačkih lanaca na području VPŽ:

KTC

31. prosinca – otvoreno od 7 do 17 sati

1. siječnja – zatvoreno

PLODINE

31. prosinca –otvoreno od 7 do 18 sati

1. siječnja – zatvoreno

LIDL

31. prosinca – otvoreno od 8 do 16 sati

1. siječnja – zatvoreno

KAUFLAND

31. prosinca – otvoreno od 7 do 18 sati

1. siječnja – zatvoreno

KONZUM

31. prosinca – radno vrijeme vama najbliže poslovnice pogledajte OVDJE

1. siječnja – zatvoreno

SPAR

31. prosinca – prodajna mjesta u Suhopolju i Orahovici rade od 7 do 16 sati

1. siječnja – zatvoreno

STUDENAC

31. prosinca – otvoreno od 7 do 18 sati

1. siječnja – zatvoreno

PEVEX

31. prosinca – otvoreno od 7.30 do 18 sati

1. siječnja – zatvoreno

U utorak, 31. prosinca, na Silvestrovo shopping centar Park&Shop Virovitica radi od 7 do 18 sati, a Stop Shop radi od 9 do 14 sati, odnosno Eurospin radi od 8 do 14 sati.

(icv.hr)