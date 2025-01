Za sutra pripremite topliju odjeću, jer pred nama je osjetnija promjena vremena. S jugoistoka se proteže greben anticiklone, dok se sjevernije od Jadrana prema istoku premješta ciklona s frontalnim sustavom. Sutra će sa sjeverozapada postupno jačati greben anticiklone tijekom dana.

Jutro iza nas obilježile su iznadprosječno visoke temperature zraka, pad tlaka zraka i jačanje jugozapadnog vjetra. Sve to ukazuje na promjenu vremena koja nam dolazi do kraja dana te tijekom petka. Jutarnje temperature zraka na području Virovitičko-podravske županije kretale su se između 6°C i 12°C, a temperature su oko 13 sati bile između 10°C i 15°C. Do kraja dana zadržat će se tmurno i sivo vrijeme uz kraća sunčana razdoblja. Uz više oblaka očekujemo i gdje koju kišnu kap, a puhat će i umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar.

Petak će obilježiti osjetnija promjena vremena, a frontalni sustav će na područje Virovitičko-podravske županije doći iza ponoći. S prolaskom frontalnog sustava očekujemo naglo okretanje vjetra s južnih na sjeverne smjerove, osjetniji pad temperature zraka te prelazak oborine iz kiše u susnježicu i snijeg. Sjeverni i sjeveroistočni vjetar na udare će biti jak do olujan (>65 km/h). Najviše temperature zraka tijekom petaka ćemo imati u rano jutro, dok se tijekom dana očekuje pad temperature zraka. Iza ponoći će se temperature zraka kretati između 7°C i 12°C. Tijekom jutra (7 sati) između 0°C i 3°C, u gorju hladnije. Tijekom dana ne očekujemo značajniji porast temperature zraka. Do večeri će se temperature zraka u većem dijelu Virovitičko-podravske županije spustit ispod 0°C, pa je moguća poledica! Snježni pokrivač očekujemo u višim predjelima, uglavnom iznad 300 metara nadmorske visine. Kratkotrajno je moguća “bljuzga” ponegdje u nižim predjelima, osobito podpapučkim. Do sredine dana će oborine u većem dijelu županije prestati, a na Papuku će se skupiti desetak centimetara snijega.

Tijekom subote i nedjelje zadržat će se svježe, vjetrovito i uglavnom suho vrijeme. Jutrenje temperature zraka između -5°C i -2°C, u gorju hladnije. Najviše dnevne između 1°C i 5°C, u gorju ispod 0°C. Očekuje nas izmjena oblaka i “zubatog sunca” uz vjetar koji će pridonositi osjetu hladnoće. Tjedan pred nama nastavlja uz zimske temperature zraka. Uz više oblaka povremeno će biti slabe susnježice ili snijega.

(icv.hr, kp)