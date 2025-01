Dok iz Porezne uprave čekaju odgovor na upit o prometu u trgovinama po gradovima, Gradonačelnik.hr prenosi rezultate analize poduzetnika i analitičara Nenada Bakića koji se pozabavio podacima Porezne uprave o ostvarenom prometu u županijama, a koji pokazuju da je bojkot bio najuspješniji u Slavoniji. Trgovine su najviše bojkotirali stanovnici Požeško-slavonske županije, a slijede stanovnici Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske županije.

Podatke je Bakić uzeo iz baze podataka Porezne uprave, no koji se, kako je i sam napomenuo, razlikuju od njihove službene objave, pa se objašnjenje Porezne uprave tek treba pričekati.

Prema podacima iz baze, stanovnici Požeško-slavonske županije su više nego prepolovili kupovinu u petak u odnosu na isti dan prethodnog tjedna, odnosno za 55 posto, stanovnici Osječko-baranjske županije za 52 posto, a Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske za 50 posto. Na razini RH pad potrošnje u trgovinama bio je 46 posto, stave li se u odnos podaci po županijama, iako je službena objava Porezne uprave pad od 53 posto.

Prenosimo i podatke iz baze podataka, za područje Trgovine na malo, za petak 24.1. i petak tjedan ranije, 17.1.

Bakić je nadalje na temelju iste baze napravio i usporedbu iznosa računa za nekoliko dana, a oni pokazuju da je i dan kasnije, u subotu 25.1., manje potrošeno nego prethodne subote, 18.1.

Porezna uprava je u svom izvješću objavila podatke iz sustava fiskalizacije te usporedila podatke za datume 25​.01.2025., 18.01.2025. i 20.01.2024. od 00:00 do 16:00 sati i to za Sve djelatnosti i djelatnost G-47- Trgovina na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikla. ​

U subotu 25.01.2025. od 00:00 sati do 16:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 4.610.409 računa, a iznos računa iznosio je 77.129.187,39 eura, u subotu 18.01.2025. godine od 00:00 sati do 16:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 4.537.470 računa, a iznos računa iznosio je 79.058.926,65 eura, dok je u subotu 20.01.2024. godine od 00:00 sati do ​​16:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio 4.214.197 računa, a iznos računa iznosio 67.145.555,83 eura. Iz podataka je vidljivo da je broj računa u subotu 25.01.2025. od 00:00 sati do 16:00 sati u odnosu na subotu 18.01.2025. od 00:00 sati do 16:00 sati veći za 2% dok je iznos računa manji za 2%. Nadalje, u subotu 25.01.2025. od 00:00 sati do 16:00 sati u odnosu na subotu 20.01.2024. od 00:00 sati do 16:00 sati broj računa je veći za 9% dok je iznos računa također veći za 15%.

Gleda li se samo djelatnost G-47- Trgovina na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikla, u subotu 25.01.2025. od 00:00 sati do 16:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio 2.515.832 računa, a iznos računa iznosio je 46.600.830,71 eura, u subotu 18.01.2025. godine od 00:00 sati do 16:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 2.466.192 računa, a iznos računa iznosio je 48.297.590,66 eura, dok je u subotu 20.01.2024. godine od 00:00 sati do 16:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio 2.305.858 računa, a iznos računa iznosio je 41.512.760,29 eura. ​Iz podataka je vidljivo da je broj računa u subotu 25.01.2025. od 00:00 sati do 16:00 sati u odnosu na subotu 18.01.2025. od 00:00 sati do 16:00 sati veći za 2% dok je iznos računa manji za 4%. Nadalje, u subotu 25.01.2025. od 00:00 sati do 16:00 sati u odnosu na subotu 20.01.2024. od 00:00 sati do 16:00 sati broj računa je veći za 9% dok je iznos računa također veći za 12%.

Dodajmo da su u petak i neki župani javno izrekli potporu bojkotu. Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, izjavio je kako podržava bojkot trgovina, trgovačkih lanaca i benzinskih postaja u Hrvatskoj, ali je istaknuo i da je inflacija odgovornost Vlade te da ju Vlada ne može prebaciti na trgovce.

– Danas ne idem u trgovinu i dajem podršku kupcima, da se skrene pozornost na nerealno visoke cijene proizvode u Republici Hrvatskoj. Je li taj bojkot usmjeren prema onima koji su najodgovorniji za to, nisam siguran – izjavio je Kolar.

Objasnio je kako se na taj način bojkotiraju i proizvođači, pa tako i domaći proizvođači i njihovi proizvodi, a do kojih mu je stalo. I pitanje je kako domaći proizvođač mlinaca ili tjestenine može biti konkurentan prema proizvođaču tjestenine u Italiji kada je PDV na tjesteninu u Italiji 2 posto, a u Hrvatskoj 25 posto.

Bojkot je podržala i Brodsko-posavska županija.

– Brodsko-posavska županija podržava građansku inicijativu bojkota kupovine. Neopravdano dizanje trgovačkih marži i nesrazmjer cijena u Republici Hrvatskoj u odnosu na druge zemlje Europske unije doveli su do sve većih životnih troškova. Unatoč brojnim nastojanjima i mjerama koje je u posljednje vrijeme provela Vlada Republike Hrvatske s ciljem ujednačavanja te osiguravanja boljeg i kvalitetnijeg životnog standarda za sve građane, poput zadržavanja niskih cijena energenata, regulacije cijena prehrambenih proizvoda i programa priuštivog i održivog stanovanja, cijene u trgovinama i dalje predstavljaju veliko opterećenje za kućni budžet. Stoga ćemo se i mi danas suzdržati od kupovine ne bi li potaknuli trgovce na prilagodbu i normalizaciju cijena – izjavili su u petak.

Inače, već je najavljen i novi bojkot, 31. siječnja.

U Hrvatskoj su potrošačke cijene mjerene HICP-om u prosincu lani porasle za 4,5 posto prema istom mjesecu 2023. godine, što je njihov najsnažniji rast od svibnja. Hrvatska je tako među tri EU zemlje s najvećom inflacijom, iza Rumunjske (5,5 posto) i Mađarske (4,8 posto). Godišnja stopa inflacije EU iznosila je u prosincu lani 2,7 posto, a u eurozoni 2,4 posto, zadnji su podaci Eurostata.

(gradonacelnik.hr, L. Kiseljak)