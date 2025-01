U nedjelju 19. siječnja oko 4:55 sati, u mjestu Pitomača, tijekom redovnog nadzora prometa policijski službenici kontrolirali su 19-godišnjeg stranog državljana koji je osobnim automobilom upravljao prije stjecanja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom.

Zbog utvrđenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojim je propisana novčana kazna u rasponu od 1320 do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, šest negativnih prekršajnih bodova i tri mjeseca zaštitne mjere upravljanja motornim vozilom, protiv 19-godišnjaka biti će podnesen optužni prijedlog Općinskom sudu u Virovitici, dok je protiv 26-godišnje vlasnice vozila koja je 19-godišnjaku dala osobni automobil na upravljanje podnesen obvezni prekršajni nalog zbog utvrđenog prekršaja iz članka 229. Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojim je propisana novčana kazna od 390 do 920 eura.

(PU virovitičko-podravska)