Tijekom redovnog nadzora prometa na Slatinskoj obilaznici, policija je kod Sladojevaca u četvrtak, 8. svibnja, oko 9:30 sati zaustavila 44-godišnjeg vozača osobnog automobila koji je upravljao vozilom pod vidnim utjecajem alkohola. Vozaču je ponuđeno alkotestiranje, no on je to odbio. Zbog opasnosti da će nastaviti s činjenjem prekršaja, policijski službenici su ga odmah uhitili prema članku 134. Prekršajnog zakona, izvijestila je PU virovitičko-podravska.

Nakon toga je prevezen u Hitnu medicinsku službu u Slatini na liječnički pregled, ali je i to odbio. Protiv vozača je podnesen optužni prijedlog Općinskom sudu u Virovitici. Izrečena mu je i mjera opreza – zabrana upravljanja motornim vozilima svih kategorija.

Za ovakve prekršaje Zakon o sigurnosti prometa na cestama predviđa novčanu kaznu između 1.320 i 2.650 eura, zatvorsku kaznu do 60 dana, šest negativnih prekršajnih bodova i tromjesečnu zabranu upravljanja vozilom.

(icv.hr)