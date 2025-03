Hrvatski zavod za zapošljavanje i ove godine nudi financijske poticaje nezaposlenima koji žele pokrenuti vlastiti biznis, prenosi Tportal.

U prošloj godini državnu potporu za pokretanje vlastitog posla ostvarilo je 6.214 nezaposlenih osoba, a HZZ je korisnicima isplatio 52,8 milijuna eura. Potpora za samozapošljavanje je bespovratna, a dodjeljuje se za pokrivanje troškova osnivanja i započinjanja poslovanja u iznosu do 20.000 eura. Dodatnu potporu do 7.000 eura možete ostvariti ako ste povratnici u Hrvatsku ili se selite u nerazvijena područja naše zemlje.

Posao možete pokrenuti u obliku klasičnog obrta, trgovačkog društva, samostalne djelatnosti i ustanove, a od ove godine omogućena je potpora i osobama koje pokreću obrt s paušalnim oporezivanjem. Ako zadovoljite sve tražene uvjete, potpisujete dvogodišnji ugovor s HZZ-om. Unutar ugovornog razdoblja dužni ste iskoristiti i opravdati dobivena sredstva u skladu s poslovnim planom te održati poslovnu aktivnost uz samostalno podmirivanje obveza doprinosa. U slučaju neispunjavanja ugovornih obveza, morat ćete djelomično ili u cijelosti vratiti isplaćenu potporu.

Zahtjevi za dodjelu potpore predaju se najkasnije do 30. rujna tekuće godine, odnosno do iskorištenja sredstava. Zahtjev možete predati putem online aplikacije u sustavu e-Građani.

Za koje djelatnosti možete dobiti potporu?

Potpore se dodjeljuju samo za određene djelatnosti razvrstane u tri kategorije. Do 15.000 eura možete dobiti ako pokrećete biznis u prerađivačkoj industriji (odjeljci od 25 do 33) i građevinarstvu. Do 10.000 eura dostupno je za pokretanje posla u ICT sektoru i prerađivačkoj industriji (odjeljci od 10 do 24). Za prihvatljive uslužne djelatnosti dodjeljuje se pak do 7.000 eura.

Uslužne djelatnosti za koje možete dobiti potporu

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)

Izdavačke djelatnosti, djelatnosti emitiranja te proizvodnje i distribucije sadržaja

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (sve skupine osim 69.1)

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 77, 78 i 79)

Obrazovanje

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Umjetnost, zabava i rekreacija (sve osim razreda 93.19)

Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94 i skupina 95.4 i 96.4)

Ako vaš poduzetnički projekt ima obilježja zelenog ili digitalnog radnog mjesta, imate pravo na viši iznos potpore – za prvu skupinu djelatnosti do 20.000 eura, za drugu do 15.000 eura, a za treću do 10.000 eura. Za to je potrebno da više od 90 posto prihoda ostvarujete proizvodnjom proizvoda ili usluga koje pridonose očuvanju prirodnih resursa, odnosno proizvodnjom visokotehnoloških proizvoda ili pružanjem ICT usluga. Za djelatnosti koje ne ulaze u navedene kategorije ne možete ostvariti potporu za samozapošljavanje. Između ostaloga, ona se ne dodjeljuje za djelatnosti iz područja trgovine, poljoprivrede, financija i osiguranja, turizma i ugostiteljstva te poslovanja nekretninama.

Što je najvažnije za prolazak na natječaju?

Kako biste ostvarili potporu, trebate ispuniti tražene kriterije za vrednovanje i prikupiti najmanje 65 od mogućih 100 bodova. Najviše bodova donosi kvalitetan poslovni plan s dobro razrađenom procjenom prihoda i rashoda. Ako uz njega imate radno iskustvo i obrazovanje povezano s djelatnošću kojom se želite baviti te ako je uz to vaša djelatnost inovativna i deficitarna na lokalnom tržištu, možete biti sigurni u uspješan prolazak. Dodatne bodove može vam donijeti iskustvo u poduzetništvu te sudjelovanje na pripremnim radionicama HZZ-a.

Kako napraviti dobar poslovni plan?

Glavni kriterij za dodjelu potpore je kvalitetan poslovni plan, u kojem je poduzetnička ideja razumljivo i detaljno razrađena te iz kojeg je vidljivo da je planirana djelatnost financijski isplativa i dugoročno održiva. Njegovi glavni elementi su detaljan prikaz proizvoda ili usluga s prednostima u odnosu na konkurenciju, analiza tržišta na kojem će tvrtka poslovati, marketinška i prodajna taktika te financijski pokazatelji. Prilikom ocjenjivanja vrednuju se popunjenost i sadržaj poslovnog plana, a iznimno je važno to da on sadrži realnu procjenu prihoda, troškova i budućeg profita u prve dvije godine poslovanja. U okviru poslovnog plana potrebno je navesti sve troškove koje planirate financirati iz potpore, a ona se dodjeljuje u fiksnom i varijabilnom iznosu za troškove poslovanja.

Fiksni iznos potpore unaprijed je određen u visini od 5000 eura. Dodjeljuje se za inicijalne troškove registracije poslovnog subjekta, troškove rada jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično). Varijabilni iznos potpore pravda se troškovnikom dostavljenim uz poslovni plan. U prihvatljive troškove koje pokriva varijabilni dio potpore ulaze kupnja dugotrajne opreme neophodne za obavljanje djelatnosti, kupnja ili zakup licenciranih IT programa, novih prijevoznih sredstava, franšiza i sl.

Koje obveze morate ispuniti nakon odobravanja potpore?

Nakon isplate potpore dužni ste najmanje 24 mjeseca održati poslovanje i zaposlenost u poslovnom subjektu kojem je dodijeljena. Varijabilni iznos potpore trebate namjenski potrošiti tijekom prve godine poslovanja, sukladno odobrenom troškovniku. Dokaze o tome trebate dostaviti u roku od 30 dana od isteka prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja. Za dokazivanje utroška fiksnog iznosa potpore nije potrebno dostavljati dokaznu dokumentaciju. U razdoblju od 24 mjeseca morate ostvariti ukupni promet, odnosno prihod od obavljanja djelatnosti u iznosu od najmanje 50 posto dodijeljenog iznosa potpore, što morate dokazati službenim i zakonom propisanim financijskim izvješćima koja se dostavljaju FINA-i ili Poreznoj upravi. Opremu koju ste sufinancirali sredstvima iz potpore morate na odgovarajući naziv označiti informativnom pločom ili naljepnicom.

Što ako ne ispunite ugovorne obveze?

U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, morat ćete djelomično ili u cijelosti vratiti isplaćenu potporu, uvećanu za zakonsku zateznu kamatu. Od ukupno isplaćenog varijabilnog dijela potpore dužni ste vratiti onaj dio sredstava za koja nisu dostavljeni dokazi o namjenskom utrošku iznosa prema odobrenom troškovniku ili dokazi nisu prihvatljivi, odnosno nastali su ili su plaćeni izvan propisanog roka. U slučaju prestanka obavljanja djelatnosti poslovnog subjekta prije isteka 24-mjesečnog razdoblja, dužni ste vratiti ukupno isplaćena sredstva, uvećana za zakonsku zateznu kamatu, ako je kršenje navedenih obveza nastalo u prvom 12-mjesečnom razdoblju. Ako je kršenje navedenih obveza nastalo u drugom 12-mjesečnom razdoblju, dužni ste vratiti ukupni iznos varijabilnog dijela potpore i 50 posto fiksnog iznosa isplaćene potpore. Detaljne informacije s kriterijima odobravanja i načinom korištenja potpora za samozapošljavanje u 2025. godini dostupne su ovdje.

