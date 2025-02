Pčelari u Hrvatskoj danas su veliki borci i ponekad se zaista čini da se bore s vjetrenjačama, jer njihovi problemi se rješavaju sporo i teško, ali oni pak ne odustaju. Potvrdio je to na skupštini Pčelarske udruge ”Pčelica” Orahovica predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza Dražen Kotec koji je iznio mnoge probleme pčelara u Hrvatskoj te dao i nekoliko prijedloga kako bi se isti mogli riješiti.

Kao najveće probleme pčelara posebno u Slavoniji, predsjednik Kotec izdvaja težak plasman domaćeg slavonskog meda te previše prisutnu patvorina raznih medova.

-Riječ je o patvorinama nelojalne konkurencije jer veliki je problem da otkupljivači ne kupuju naš domaći med nego uvoze i prodaju smeće iz Kine pa je čak i Europska komisija potvrdila da je 46% meda u Hrvatskoj patvorina. To je veliki problem, ali mi kao Hrvatski pčelarski savez činimo sve da ipak naše domaće pčelare potaknemo da ne odustaju, da se pokušaju bolje reklamirati i pozicionirati na tržištu uz pomoć raznih oznaka. Tu dakle imamo nacionalnu staklenku s oznakom Meda hrvatskih pčelinjaka i sada zadnju oznaku koja je izašla, a to je ”dokazana kvaliteta”. Ljudi koji su ušli u to imaju već sada uspjeha i zato pozivam sve da uključe i pokažu svoju kvalitetu rada i meda – kaže Kotec.

Izdvaja kako se problem pojavljuje i u činjenici da naši ljudi jedu malo meda i na tome se mora poraditi, ali jedan od najvećih problema je stanje na tržištu i cijena meda. Kotec naglašava kako Hrvatska proizvede oko 10 tisuća tona meda godišnje i da konstantno ima viškova, nešto zbog možda nemarnosti pčelara, ali više zbog čekanja neke veće cijene meda.

-Te veće cijene se do sada nisu dogodile. Kada smo mogli bagremov med prodati po 4 ili 5 eura, čekali smo i onda se dogodilo da naši otkupljivači više ne kupuju med kod nas nego odu u Mađarsku i kupe ga po 3 eura. To čak rade i pčelari kojima nedostaje meda i to je primjer kako mi ne cijenimo svoje ljude i njihov rad i proizvodnju – kaže Kotec.

Iznosi i nevjerojatnu priča koju mu je, kako kaže, prije dva dana došla iz Splitsko-dalmatinske županije.

-Tamo su naime pčelari šverceri, zapravo to su više medari nego pčelari počeli kupovati med u trgovačkim lancima za 2.74 eura i onda kidaju naljepnice, stavljaju svoje i prodaju turistima. Na to su me upozorili mnogi pa i vaši pčelari iz županije pa smo o tome svemu razgovarali s Državnim inspektoratom i tražili povećane kontrole, no i oni su nemoćni jer je patvoritelj došao na neku razinu da ga ni najjači europski laboratorij u Bremenu ne može detektirati da ima patvorinu . Dakle, takva je razina muljaže da više nitko to ne može otkriti i to je zasta prežalosno – kaže Kotec.

Pričao je predsjednik i o problemu plasmana meda za koji kaže kako ga nema niti Dalmacija niti Gorska Hrvatska ni široki krug oko grada Zagreba, nego je najveći problem u Slavoniji.

-Vaš med koji imate u velikim količinama ne može se plasirati zbog većih gradova i svih problema koje sam naveo, a cijena meda je ovdje katastrofa. Svaki dan razgovaramo i s politikom kako to riješiti, čak se rodila jedna ideja da bi probali nagovoriti državu da uvede otkup viškova meda. Znamo kako postoji otkup viškova tovnih svinja pa bi na tom primjeru probali razgovarati s novim ministrom poljoprivrede da se za robne zalihe napravi i otkup meda. Isto tako, pozivam i regionalne i lokalne jedinice samouprave da se uključe u otkupe meda te da ga se ponudi vrtićima, školama i drugim ustanovama. Iako su to možda simbolične količine i cijene, to je ipak način promocije ovog zdravog proizvoda – dodaje Kotec.

Istaknuo je kako mnogi gradovi i županije daju veliku potporu i poticaj pčelarima po košnici pa je izdvojio i svoj grad Popovaču koji svakom pčelaru pomaže iznosom do 500 eura za njegove aktivnosti.

-Grad nam je dao i jednu staru kuću koju mi sada uređujemo i želimo prenamijeniti u jednu pčelarsku kućicu u kojoj ćemo provoditi većinu svojih aktivnosti. Ovo govorim u cilju da se svi gradovi i županije uključe u pomoć pčelarima jer moraju uvidjeti njihovu važnost i važnost pčelarstva za život čovjeka. Na razini županije, vaša Virovitičko-podravska županija podupire svakog pčelara sa 0,25 eura po staklenki za nacionalnu staklenku, a uskoro će biti uvedena i potpora pčelarima po košnici i to u nekom većem iznosu o čemu smo razgovarali i sa županom Igorom Androvićem na nedavno održanom sajmu Viroexpo – kaže Kotec te naglašava kako Savez očekuje i potporu po košnici od strane RH.

-S bivšim ministrom Dabrom uspjeli smo dogovoriti potporu po košnici, a vjerujem da će dolaskom novog ministra Davida Vlajčića taj dogovor biti i realiziran i u tom pravcu ćemo razgovarati s njim na jednom sastanku u Vinkovcima na Danima meda – kaže Kotec.

Naglašava kako su u teškom stanju poljoprivrede u cijeloj Europi, pčelari jedini uspjeli zadržati visoku razinu koju dokazuje i činjenica da jedna mala Hrvatska ima 9.500 pčelara gdje s 450 tisuća košnica može reći da je po tom pitanju stabilna. Kotec je zaključio s apelom pčelarima da se što više odazivaju na natjecanja i ocjenjivanja jer tu se dokazuje kvaliteta domaćeg meda.

– Volim reći da naši pčelari u bačvama imaju zlato, a moraju ga prodati pod blato. Zato idite što više na natjecanja i ocjenjivanja i kada se to malo izvrti i oglasi pa kada se vidi da pčelar ima 20 zlatnih ili 50 srebrnih medalja, kupac će doći kod vas, a ne u trgovački lanac. Naravno, cijene moramo uskladiti s trenutnim stanjem potrošača, ali i sa stanjem na tržištu. Svjestan sam da bi svi voljeli dobiti 20 eura za kilogram meda u teglici, ali realno to danas u Slavoniji ne ide. Zato je neka normalna cijena kod vas danas 7 eura po kilogramu i nešto više, a naravno u Konavlima, Ćilipima i Dubrovniku se turistima prodaje i po 25 eura. I tu moramo poraditi na tom spoju plave i zelene Hrvatske jer tako možemo svi imati korist i pokazati kvalitetu hrvatskog meda – rekao je Kotec.

Zaključio je kako se pčelarima nude dvije potpore i to sektorska intervencija koju samo 40% pčelara u Hrvatskoj koristi, a kaže Kotec da je izdašna i dobra, dok je druga potpora mjera ruralnog razvoja 73-1.

– Na toj mjeri naprimjer Orahovica zbog velikog indeksa razvijenosti ne može proći, ali manje općine mogu ostvariti potpore za gospodarska vozila i trenutno prema novim pravilnicima pravo na gospodarski skladišni objekt. Tražit ćemo dodatno od novog ministra da se ta mjera malo izmijeni kako bi se pčelarima omogućile i potpore za punionice, vrcaonice i kušaonice meda te antiterapijske komore i sobe. Svaki dan pokušavamo nešto, neki model da nam bude ljepše i bolje – zaključio je Kotec.

(icv.hr, vg)