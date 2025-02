Hrvatska zajednica županija predstavila je jedinstvenu kuharicu pod imenom “Volim svoju županiju – Tradicionalna jela prema modernoj recepturi”. Riječ je o kuharici koja donosi spoj tradicionalnih recepata naših baka i modernog kulinarskog pristupa, a suvremeni duh udahnuo im je poznati chef Tomica Đukić. Županijska kuharica predstavlja nastavak devetogodišnjeg foto natječaja “Volim svoju županiju”, zbog čega naslovnicu kuharice krasi pobjednička fotografija natječaja iz 2024. godine.

Inspiracija ovog projekta je raznolikost gourmet baštine Hrvatske, a ovo kulinarsko izdanje nije samo zbirka recepata, već predstavlja projekt za dodatno pozicioniranje Hrvatske na gastronomskoj mapi. Spajajući 20 hrvatskih županija, među kojima je i Virovitičko-podravska, te Grad Zagreb, a kuharica pokazuje snažnu sinergiju regionalnih posebnosti u jedan prepoznatljivi nacionalni brend što će sigurno biti prepoznato u Hrvatskoj, ali i šire.

– Različitosti prirodnih ljepota pa do gastronomske ponude sve se to vidi u ovoj kuharici i posebno me veseli očuvanje tradicionalnih receptura kroz ovaj projekt. To su sve recepti naših baka prikazani na jedan moderan način. Ova kuharica je bila logičan nastavak našeg projekta i natječaja “Volim svoju županiju” koji provodimo od 2016. godine – na predstavljanju je izjavio Mato Lukić, obnašatelj dužnosti župana Osječko-baranjske županije.

U vremenu kada autentičnost postaje ultimativna vrijednost, kuharica “Volim svoju županiju” donosi nevjerojatno osvježenje zahvaljujući vještom doprinosu chefa Tomice Đukića, talentiranog i dugogodišnjeg kuhara hrvatske nogometne reprezentacije. Njegovim umijećem, tradicionalni recepti, koji su generacijama čuvani u obiteljima diljem Hrvatske, transformirani su u moderna jela dostupna i zanimljiva suvremenom čitatelju, bez gubitka njihove izvornosti i duha.

Chef Tomica Đukić s ponosom je istaknuo:

– Tradicionalna jela su ono čime se trebamo ponositi jer smo turistička zemlja, zato mi je posebno drago da smo izabrali ova 44 recepta jer to je najbolji put do očuvanja tradicije. Uostalom i turisti kad dođu ovdje žele kušati nešto autohtono i tradicionalno, i mi im to moramo omogućiti. U Hrvatskoj imamo divnih chefova, a iz Slavonije dolaze neki od najboljih, trebamo im dopustiti da rade što najbolje rade, i da hrvatska gastronomija preraste u ono što bi trebala biti – svjetski prepoznata- rekao je.

Kuharica “Volim svoju županiju” kreativni je nastavak istoimenog foto natječaja koji je Hrvatska zajednica županija pokrenula 2016. godine sa ciljem promocije ljepota i tradicija svih hrvatskih krajeva iz perspektive njiihovih građana. Tijekom proteklih godina, natječaj je prikupio impresivnih 12.000 radova, a najbolje među njima, koje bira stručni žiri, čine postav putujuće izložbe koja obilazi županije diljem Hrvatske. Posebnu društvenu vrijednost natječaju daje i praksa doniranja cijelog postava izložbe institucijama poput bolnica, domova zdravlja ili domova za starije na kraju svakog natječaja.

Jedinstveni spoj između fotografije i gastronomije simbolizira pobjednička fotografija prošlogodišnjeg natječaja autorice Mateje Zvirotić Andrijanić koja krasi naslovnicu ove kuharice. Spajanjem vizualne umjetnosti i kulinarskog nasljeđa, Hrvatska zajednica županija odlučila je stvoriti cjelovitu priču o bogatstvu i jedinstvenosti svake županije, dodatno osnažujući njihov regionalni i kulturni identitet. Ova kreativna sinergija stvara zanimljivu vizualnu priču, dodatno upotpunjenu jedinstvenim ilustracijama talentiranog Ivana Dilberovića.

Županijska kuharica predstavljena je u Ugostiteljsko-turističkoj školi u Osijeku pred brojnim uzvanicima koji su se upoznali s jedinstvenim kulinarskim putovanjem kroz 20 hrvatskih županija i grad Zagreb. Učenici Ugostiteljsko-turističke škole, pod stručnim vodstvom chefa Tomice Đukića, pripremili su pet reprezentativnih jela iz kuharice, demonstrirajući kako tradicionalni recepti različitih hrvatskih županija mogu oživjeti kroz suvremeni kulinarski pristup. Uzvanici su imali ekskluzivnu priliku kušati budućnost hrvatske gastronomije u kojoj tradicija i inovacija koegzistiraju u savršenom skladu.

Andrej Kristek, ravnatelj Ugostiteljsko-turističke škole čiji su učenici pripremali jela iz kuharice, s entuzijazmom je podijelio:

Učenici su imali priliku vratiti se u prošlost i kušati jela, te okusiti mirise koje smo mi nekad imali priliku osjetiti. Želja mi je da vratimo naša autohtona jela u škole i obrazovanje novih generacija baziramo na njima. Naši učenici će zasigurno koristiti jednu ovakvu kuharicu u svom daljnjem obrazovanju.

Iako nije namijenjena komercijalnoj prodaji, kuharica “Volim svoju županiju – Tradicionalna jela prema modernoj recpturi” bit će moćan ambasador hrvatskog identiteta i brenda na domaćoj i međunarodnoj sceni, predstavljajući Hrvatsku kao zemlju bogate kulturne baštine, ukusnih recepata i vrhunske gastronomije. Virovitičko-podravska županija se u ovoj knjizi predstavila s „Juhom od heljde sa slaninom“, te „Supitom“.

Hrvatska zajednica županija vodeća je organizacija u strateškom brendiranju i pozicioniranju hrvatskih regija. Kroz inovativne projekte kontinuirano radi na promociji bogatstva tradicijskih različitosti, stvarajući prepoznatljiv identitet svake županije te jačajući konkurentnost Hrvatske na globalnoj razini.

Za dodatne informacije i inspiraciju za vaš sljedeći kulinarski pothvat, cijelu kuharicu možete pronaći na službenim stranicama Hrvatske zajednice županija ili OVDJE.

(www.hrvzz.hr)