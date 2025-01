Nije se Zoran Milanović nimalo promijenio i dalje je to isti “neradnik, čovjek kojem se davno osušila desna ruka jer je zaboravio i Virovitičko-podravsku županiju i Slavoniju i Hrvatsku”. On je isti onaj “bahati i bezobrazan lik kojem je Hrvatska slučajna država, kojem je samo privatni interes na prvom mjestu i kojeg će povijest pamtiti kao najgoreg premijera u povijesti Hrvatske”. To se najbolje vidjelo na sučeljavanju s Draganom Primorcem, jer “jedan na jedan, Milanović je pokazao svu svoju nadmenost i bahatost, vrijeđajući sve oko sebe”. “Dragan Primorac, uljuđen i školovan, najbolji je kandidat za predsjednika Hrvatske koji će nas dostojno predstavljati u svijetu, a ne kao Milanović, koji nas u svijetu sramoti svojim ponašanjem i pojavom” – moglo se čuti na današnjoj (srijeda) konferenciji za novinare Županijske organizacije Hrvatske demokratske zajednice Virovitičko-podravske županije.

– U nedjelju je nova utakmica, jedan na jedan, utakmica za koju pozivam sve oni koji dišu za Hrvatsku, od centra na desno, da svojim glasom podrže Dragana Primorca. On je jedini predsjednik koji će dostojanstveno predstavljati Hrvatsku u svijetu, sjedeći ravnopravno za stolom s našim zapadnim saveznicima i partnerima, posebno u današnjem, nikad nestabilnijem svijetu. Njegovo bogato iskustvo, ministra obrazovanja, čovjeka koji je biran u Hrvatski sabor, koji je profesionalno realiziran, znanstveno, poduzetnički, sportski i humanitarno angažiran, garantira sigurnost i stabilnost Hrvatskoj. Vidjeli smo na sučeljavanju sa Zoranom Milanovićem, gdje je Dragan Primorac pokazao znanje, obrazovanje, pristojnost, kulturu, sve ono što treba imati jedan predsjednik Hrvatske. Milanović to nije, on je vrijeđao i omalovažavao sve oko sebe. Vrijeđao je profesore i studente Osječkog sveučilišta kao manje vrijedne, sve one koji su završili strukovna zanimanja, označavajući ih manje vrijednim, gotovo bezvrijednim u donosu na njegovo obrazovanje. Milanović je kandidat koji nema niti program niti viziju razvoja Hrvatske. Njegova je jedina agenda osigurati si egzistenciju i biti vođa oporbe. Za njega Hrvatska nikad nije bila na prvom mjestu, njega su kroz život vodili isključivo i jedino privatni interesi – kazao je u uvodu član Predsjedništva HDZ-a i predsjednik Županijske organizacije Igor Andrović.

Posebno se dotaknuo Zorana Milanovića, istaknuvši kako je u povijesti pokazao koliko mu je stalo i do Virovitičko-podravske županije i Slavonije.

– Milanović je bio najgori premijer kojeg je Hrvatska imala. Sjetimo se koliko je nepravde napravio Slavoniji. Kresao je plaće, učiteljima, profesorima, liječnicima, zaustavio je gospodarski razvoj Slavonije koju je stavio u statističku regiju sa Zagrebom i sjevernom Hrvatskom, te time, našim poduzetnicima iz Slavonije, izbio milijarde kune koje smo mogli koristiti iz EU fondova. Tu je nepravdu HDZ-ova Vlada ispravila. Sjetimo se kako je govorio da mu se osuši desna ruka, ako zaboravi Slavoniju, a u njegovom mandatu, niti kuna nije došla u Virovitičko-podravsku županiju. U posljednjih pet godina, našu je županiju, posjetio dvaput, i to su bili, uglavnom poluprivatni posjeti. Njegov ministar, miljenik, danas šef partije SDP-a, Hajdaš Dončić, brzu cestu prema Virovitici nije imao ni u primisli. Zahvaljujući Vladi RH i premijeru Andreju Plenkovića, ova brza cesta se gradi i spojit će nas sa Zagrebom. Isti taj Hajdaš Dončić i SDP, govore, koliko nam traka treba u brzoj cesti prema Zagrebu, dvije ili četiri, a nemaju pojma kako izgleda ta brza cesta. U posljednjih osam godina, u Županijskoj skupštini, SDP-ovi, čelnici nisu imali niti jedan prijedlog amandmana na Županijski proračun. Dolazili su samo uzimati naknade. Njih ova županija ne zanima. No, dolazili su k meni samo kad im je trebalo nešto za sebe, kad su u pitanju bili njihovi privatni interesi, a to ćemo uskoro pokazati očima javnosti, kako bi stanovnici Virovitičko-podravske županije, vidjeli o kakvim se prodavačima magle radi, kako o SDP-u Virovitičko-podravske županije, tako i njihovom šefu Hajdaš Dončiću – rekao je Andrović i na koncu pozvao građane da izađu na izbore.

– Na građanima je odgovornost i biranje istinske promjene u imenu i prezimenu Dragana Primorca koji će biti predsjednik svih građana. Izađimo na izbore, prisjetimo se kakav je Zoran Milanović bio prema ovoj županiji, Slavoniji i Hrvatskoj, jer on se nije promijenio, on će i nadalje biti takav. I zato, 12. siječnja, u drugom krugu, podržimo Dragana Primorca za predsjednika, jer njemu Hrvatska nije slučajna država, on nije predsjednik koji će slati policiju na hrvatske branitelje, kako je to radio Milanović. Dragan Primorac ne vrijeđa drugačije od sebe, on poštuje Dan državnosti i on je najbolji predsjednik za Hrvatsku – istaknuo je Andrović.

Poziv građanima da svoj glas daju Draganu Primorcu uputio je i predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Virovitice Ivica Kirin.

– Prvi i osnovni razlog zašto pozivam građane da svoj glas daju profesoru Draganu Primorcu jest činjenica da se vodi politička borba „svi protiv jednoga“. To je bilo najočitije u prvom krugu izbora, gdje su kandidati ciljano napadali isključivo Dragana Primorca i Hrvatsku demokratsku zajednicu koja ga podržava. S druge strane, sadašnji predsjednik koristi svaku priliku da kritizira Andreja Plenkovića i HDZ, kao da mu je Plenković protukandidat, a ne profesor Primorac. Istovremeno, ne reagira na sitne provokacije drugih protukandidata. Nakon prvog kruga izbora, niti jedan kandidat desnice nije pozvao svoje birače da podrže Dragana Primorca, što jasno pokazuje njihovu političku agendu. Oni koji se predstavljaju kao domoljubi i tzv. desnica time su pokazali svoje pravo lice. U toj „borbi“ priključuju im se i mediji opravdavajući istraživanje Tomislava Klauškog koji je u svojoj doktorskoj disertaciji došao do zaključka da je preko 90 posto njegovih kolega lijevo ili liberalno orijentirano te da te iste stavovi plasiraju kroz svoje tekstove – rekao je Kirin istaknuvši kako se time “stvara još veća mržnja prema HDZ-u i njegovu kandidatu.

– Danas smo ovdje kako bismo građane pozvali da dobro razmisle kome će dati svoj glas. S jedne strane imamo doktora znanosti s međunarodnim ugledom, čovjeka neopterećenog politikom, situiranog i neovisnog, kojemu ova kandidatura nije motivirana osobnom koristi, već željom za služenjem građanima. S druge strane, imamo sadašnjeg predsjednika koji se ne može pohvaliti nikakvim značajnim rezultatima, ni kao premijer niti kao predsjednik. Njegov je glavni cilj prikazati Andreja Plenkovića kao najveće „zlo“. No, upravo to „zlo“ omogućilo je našem gradu investicije vrijedne preko 100 milijuna eura. Ove investicije uključuju: izgradnju brze ceste do Zagreba koja je u realizaciji, uređenje Virovitičkih jezera, također u realizaciji, izgradnju i obnovu školskih objekata, vrtića i mjesnih domova, osigurana sredstva kroz ITU mehanizam za bazene, sportske terene i novu Glazbenu školu. Pametnom dosta – rekao je Kirin i pozvao građane da izađu na izbore.

– Mi smo spremni jer u pobjedama, kao i porazima crpimo snagu i dok god nas narod treba bit ćemo tu gdje jesmo. Dok god je HDZ-a naš grad i Hrvatska će ići naprijed. Zato u nedjelju glasamo za Dragana Primorca. Neka vide da nas ima – naglasio je Kirin.

Medijima se obratila i predsjednica Akademske zajednice HDZ-a „dr. Ante Starčević“ VPŽ Vesna Bedeković.

– Nakon sinoćnjeg sučeljavanja mislim da je Hrvatska vidjela i shvatila zašto 12. siječnja izaći na izbore, zaokružiti broj 2 i glasati za profesora Dragana Primorca. Čovjeka koji ujedinjuje, a ne razdvaja. Onoga koji ne vrijeđa, nego poštuje Hrvatsku i poštuje sve građane. Jasno je zašto ne treba glasati za Zorana Milanovića, osobu koja nam dugi niz godina puni uši namećući svoj karakter, koji je prije svega protuhrvatski, protuustavni, proruski. Karakter koji dozvoljava da na površinu izađu sve moguće osobine koje idu na štetu Hrvatskoj državi. To je ono što nam svima mora biti jasno. Zoran Milanović osoba koja je zapravo šef SDP-a u sjeni i koji iz sjene manipulira, laže i servira hrvatskim građanima razne nepodopštine smatrajući nas, u najmanju ruku, neukima. Nismo neuki i nismo oni koji ne znaju razmišljati – rekla je saborska zastupnica Vesna Bedeković, dodajući kako “hrvatska prepoznaje sadašnjeg predsjednika koji Hrvatsku naziva slučajnom državom”.

– Čovjeka koji vrijeđa hrvatske branitelje nazivajući ih slučajnim šatorašima. Čovjeka koji vrijeđa žene nazivajući nas žene narikačama i priležnicama. Čovjeka koji Dan državnosti, najveći praznik današnje, suvremene, moderne Hrvatske naziva hrvatskim dernekom – rekla je Bedeković naglasivši kako to ne treba zaboraviti. Istaknula je kako je Zoran Milanović do sada imao “tri neslavna ispita te bi sada htio jedan popravni”.

– Pao je kao premijer vlade koja je bila najgora u povijesti moderne Hrvatske. Drugi nepoloženi ispit još uvijek traje i to je predsjednički mandat predsjednika koji sramoti Hrvatsku u svijetu. Treći loš ispit koji je pao je manevar na prošlim parlamentarnim izborima kada je protuustavno sebe proglasio kandidatom za premijera. Popravni ispit su predsjednički izbori na kojima se očekuje da trijumfira. Ne, ovo je drugi krug, ovo je nova utakmica i ovo je vrijeme kada hrvatski građani moraju prepoznati ono što se događa ovih dana – naglasila je Bedeković i pozvala građane da u nedjelju izađu na biračka mjesta.

Konferenciji su nazočili i dopredsjednica ŽO HDZ VPŽ i predsjednica Zajednice žena Katarina Zrinski HDZ VPŽ Sanja Kirin, tajnik ŽO HDZ VPŽ Bojan Mijok, rizničar ŽO HDZ VPŽ i predsjednik OO HDZ-a Pitomača Željko Grgačić, predsjednik Mladeži HDZ VPŽ Mato Krizmanić, predsjednik Zajednice branitelja HDZ VPŽ Zvonko Kožnjak, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ VPŽ Marko Teskera i član ŽO HDZ VPŽ Marijo Klement.

(icv.hr)