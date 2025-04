Velika većina ljudi će, nakon što im krvna slika pokaže povišene razine kolesterola, posegnuti za logičnom mjerom, smanjenjem unosa masne hrane u organizam. Ispostavlja se da to uopće ne mora biti rješenje, dapače. Nisu sve masnoće iste, a izbacite li i one dobre masnoće iz vaše prehrane, efekt bi mogao biti dijametralno suprotan od željenog, piše Stil.

– Problem masne jetre ne nastaje zbog masne hrane. To su ogromne zablude. Jetra prenosi višak šećera u masno tkivo. Kolin (vitamin B4), kojeg inače ima u slanini, jajima i mesu, raspoređuje taj kolesterol i ne dopušta mu da ostane u jetri, već ga šalje u masno tkivo, pa dobivamo veći trbuh, povećanu zadnjicu… A kad nema dovoljno onih zdravih masnoća, koje smo izbacili u strahu da ćemo dobiti kolesterol, onda dobijemo masnu jetru- ispričao je za Stil dr. Predrag Nenadić.

U nastavku je pojasnio što se to događa pri pojavi fenomena “masne jetre”.

– Riječ je o takozvanoj nealkoholnoj masnoj jetri. Ta masna jetra tada ne može raditi, ne može očistiti naš organizam od otrova, ne može se detoksicirati. To ćemo primijetiti po pojavi akni i prištića na našoj koži, pojačat će se perut, listati nokti, svrbjet će nas tijelo… – upozorava doktor nutricionizma.

Kolesterol je, po mišljenju ovog stručnjaka, ipak pomalo neopravdano na toliko lošem glasu. Kako je rekao nutricionist Nenadić, kolesterol je tu s razlogom i prijeko nam je potreban.

– Kolesterol nije nešto što je priroda stvorila protiv čovjeka. Čovjeku je potreban kolesterol, iz njega se sintetiziraju mnogi hormoni, također stvara stanične membrane, neophodan je čovjeku. Ali, kad ga ima previše, lošeg kolesterola niske gustoće – LDL kolesterola – tada imamo problem. Ako imate trigliceride, jeli ste puno kruha, peciva, rafiniranog brašna, to je problem – pojasnio je i pritom dao neke jasne i nedvosmislene savjete kako očuvati zdravlje i pravilno balansirati unos kolesterola.

– Sve je u hrani. Vrlo je važno voditi uredan život. Adekvatan unos vode. Jetra voli puno vode – to je od presudne važnosti. Moramo unositi optimalne količine biljnih vlakana, topivih i netopivih. Moramo jesti onu hranu koju jetra voli, a to su gorke stvari poput maslačka, korijena čička itd – kaže.

Inače, kolesterol je moguće smanjiti i izbacivanjem ugljikohidrata iz prehrane, kao i industrijskih šećera.

– Jedite hranu bogatu zdravim masnoćama (domaća mast, maslinovo ulje, hladno prešana biljna ulja, namirnice bogate kolinom, jedite špek i jaja, losos, skušu, sve zdrave masnoće. Ne pijte kupovne sokove. Na njima piše da sadrže fruktozu, a ona je najopasnija za debljanje – naglašava doktor.

Posebno ističe da to nije ista fruktoza koju unosimo iz voća.

– Proizvođači to podvlače kao voćni šećer. Jest isti u strukturi, ali frutkoza koja se ubacuje u industrijske proizvode radi se od kukuruza (to je tzv. glukozno-fruktozni sirup), ona nije dobijena iz voća. Izbacite to – savjetuje dr. Nenadić.

