Danas, 10. travnja obilježava se Međunarodni dan braće i sestara. Imati brata ili sestru pravo je bogatstvo. Ovaj dan je prilika da se prisjetimo važnosti obiteljskih veza, međusobnog poštovanja i ljubavi koja nas spaja s našim braćom i sestrama.

Braća i sestre su naši najbliži prijatelji i suradnici u životu. Kroz igre, svađe, ali i zajedničke uspjehe i izazove, gradimo neizbrisive uspomene i čvrstu podršku jedni drugima. Njihova prisutnost čini naše živote bogatijima i ispunjenijima. Ovaj dan također nas podsjeća na važnost međusobnog razumijevanja, podrške i zajedništva unutar obitelji. Neka ljubav, pažnja i poštovanje prema našoj braći i sestrama budu svakodnevni oslonac koji nas čini jačima i sretnijima.

U čast Međunarodnog dana braće i sestara, popisali smo načine zbog kojih nas braća i sestre čine sretnijima, zdravijima i boljima.

Braća i sestre mogu nas učiniti radosnijima kasnije u životu

Istraživanja pokazuju da je bliska veza s bratom ili sestrom u srednjoj i starijoj dobi povezana s pozitivnim raspoloženjem i cjelokupnim zdravljem. Odnos pun podrške bratom i/ili sestrom također olakšava usamljenost kasnije u životu.

Gledanje starih zajedničkih fotografija može podići optimizam

Studije sugeriraju da nostalgija koja se javlja za vrijeme listanja fotoalbuma i gledanja starih fotografija na kojima pozirate s bratom i/ili sestrom, može potaknuti osjećaj optimizma i pozitivno utjecati na emocije.

Sestra može poboljšati naše mentalno zdravlje

Studija Sveučilišta Brigham Young otkrila je da odnos pun ljubavi sa sestrom, bilo starijom ili mlađom, štiti od osjećaja usamljenosti, krivnje, samosvjesnosti ili straha u adolescentskim godinama.

Najmlađe dijete u obitelji je zabavnije i pustolovnije

Istraživanje iz 2015. pokazalo je da će najmlađa djeca u obitelji vjerojatnije sebe smatrati onima s boljim humorom, dok starija braća i sestre sebe smatraju ozbiljnijima. Istraživanja također sugeriraju da bi mlađa djeca bila više istraživački nastrojena i otvorena za nova iskustva.

Najstarije dijete u obitelji je ozbiljnije i odgovornije

Prvorođeno dijete je najpouzdanije, često i poslušnije i odgovornije te se više fokusira na obiteljske vrijednosti i odanost, rekao je Jeffrey Kluger, autor knjige The Sibling Effect: What the Bonds Among Brothers and Sisters Reveal About Us.



Srednje dijete obično je mirotvorac u obitelji

Studije provedene o obiteljima i redoslijedu rođenja pokazuju da bi srednja djeca mogla biti ta koja su dobra u kompromisima i pregovaranju. Pregled istraživanja iz 2010. također je otkrio da su srednja djeca obično društvenija i imaju dobre odnosi i sa starijom i mlađom braćom i sestrama.

Imati brata ili sestru moglo bi naš učiniti fizički zdravijima

Naše bliske veze imaju najveći utjecaj na naše zdrave navike. Podaci iz globalne ankete Edelman Health Barometer iz 2011. sugeriraju da 46 posto ljudi ispitanih u 12 zemalja vjeruje da njihovi prijatelji i obitelj imaju najveći utjecaj na izbor njihovog načina života, uključujući i to da ostanu aktivni.

Druženje s braćom i sestrama može smanjiti stres

Da, tako je, ali samo ako svog brata ili sestru smatrate najboljim prijateljem. Istraživanja pokazuju da provođenje vremena s voljenom osobom može pomoći u borbi protiv stresa, a stručnjaci kažu da nam braća i sestre mogu pomoći u zaštiti od negativnih učinaka stresa dok smo djeca. Možda je dan u kupovini sa sestrom upravo ono što vam treba.

Braća i sestre mogu nam pomoći da živimo dulje

Snažne društvene veze, poput onih koje možemo stvoriti s braćom i sestrama, povezane su s dugovječnijim životom. Istraživanja pokazuju da ljudi s lošim vezama imaju veći rizik od smrti (u prosjeku umiru oko 7.5 godina ranije) od onih koji imaju čvrste veze s drugima. Kako navodi Time, obitelj i prijatelji potiču nas da se bolje brinemo o sebi i služe nam kao podrška kada je naše fizičko ili mentalno zdravlje ugroženo.

Izraziti svoju zahvalnost prema braći i sestrama dobar je osjećaj

Za nas i za njih. Istraživanja pokazuju da nas dijeljenje zahvalnosti može učiniti sretnijima, kao i osobu koja čuje naše riječi

Stoga, dragi braćo i sestre, neka ovaj Dan braće i sestara bude prilika za iskrenu zahvalnost i ljubav prema onima s kojima dijelimo jedinstvenu obiteljsku vezu. Čestitamo vam ovaj poseban dan!

(icv.hr)