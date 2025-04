Hrvatska Elektroprivreda – Operator distribucijskog sustava d.o.o. ”Elektra” Virovitica, za utorak, 1. travnja, najavila je radove tijekom kojih će dio korisnika biti bez struje.

Planirani radovi na elektroenergetskoj mreži u ponedjeljak odvijat će se u Virovitici od 9 do 11 sati u ulici Tina Ujevića od k.br. 4 do 16 i k.br 3 do 25.

– Nakon završetka radova, električna energija bit će ponovno uključena. Molimo kupce za razumijevanje – poručuju iz HEP-a.

(icv.hr)