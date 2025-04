„Znanost može očistiti religiju od pogreške i praznovjerja, religija može očistiti znanost od idolatrije i krivih apsoluta. Jedna može pomoći drugoj da uđe u jedan širi svijet, svijet u kojem obje mogu zajedno cvjetati. ” Ovaj citat pape Ivana Pavla II. objedinjuje poruku o nužnosti dijaloga između teologije i prirodnih znanosti, na koji je u virovitičkoj Gradskoj knjižnici i čitaonici 29. travnja ukazao prof. Tonči Matulić, sveučilišni profesor, teolog i pročelnik Katedre moralne teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u knjizi “Bog i evolucija – Teološka šetnja evolucijskim perivojem”, a koja je predstavljena publici.

U ovodnoj riječi ravnatelj Robert Fritz zahvalio je autoru i recenzentima, prof. dr. sc. Nenadu Maloviću i doc. dr. sc. Branku Muriću s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, koji će ovo važno djelo predstaviti virovitičkoj publici u okviru programa za poticanje čitanja i razvijanje publike u kulturi “Virovičita: rasti s knjigom – gradi zajednicu”, sufinanciranog sredstvima Ministarstva kulture i medija RH te obogatiti večer novim spoznajama.

Podsjetimo, prof. Tonči Matulić, teolog i pročelnik Katedre moralne teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, poznat je po otvorenosti svim temama koje jednako zanimaju Crkvu, ali i znanost i čovječanstvo. Usavršavao se u bioetičkoj disciplini na različitim institutima u Italiji i SAD-u, a autor je brojnih knjiga i znanstvenih radova koja otvaraju vrata dijaloga između teologije, etike i znanosti, a u novoj knjizi, koja je izdana prošle godine u izdanju Kršćanske sadašnjosti na 430 stranica i kroz devet poglavlja donosi ključne aspekte moderne teorije evolucije, o kojoj progovaraju ne samo znanstvenici, već i pape, kardinali, ali i ateisti, u svjetlu nužnog dijaloga s teologijom, uz neizostavnu posrednicu – filozofiju.

Prolazeći kroz poglavlja, dr.sc. Murić naglasio je kako je riječ o originalnom, jedinstvenom djelu, napisanom s trandisciplinarnim pristupom.

-Matulić točno precizira gdje se nalaze sve neuralgičke točke prijepora i ne zaustavlja se samo na njima, nego nastoji ići onkraj tih prijepora. Njegov argument nigdje ne ide na prečac ili na štetu znanstvenoj čestitosti, bilo prirodnih, bilo teoloških znanosti, uvijek strpljivo analizira relevantne glasove i sadržaje, pokazuje pozitivne i upozorava na negativne momente. Nije pristran, apologetično ne brani ono što nije obranjivo, a osobito su zanimljivi dijelovi gdje živo i detaljno pokazuje tijek rasprave razvoja nekog spora ili nesporazuma.

Uvijek sagledava problem iz različitih kutova i tek tada donosi svoj sud i osvrt. Zato ova knjiga može služiti kao putokaz, alat, priručnik i poticaj za daljnja istraživanja – rekao je dr. sc. Murić.

O Bogu i evoluciji, koji nisu u opreci, prof. Matulić govori kroz prizmu istraživanja, promišljanja i argumentiranja proisteklih ne samo iz područja teologije, već i biologije, fizike, kemije, antropologije, sociologije, psihologije, ekologije, etike i drugih znanosti. U knjizi se nastoji predstaviti i protumačiti način cjelovitoga razumijevanja podrijetla, nastanka, uzroka, procesa, mehanizama, zakonitosti i razvoja svemira, čovjeka i života, kroz poznate teorije, argumente i mišljenja mnoštva poznatih i vrsnih znanstvenika.

Nijedna znanost sama po sebi ne može objasniti čovjeka u njegovoj cjelovitosti, samim tim i evoluciju, istaknuo je recenzent prof. dr. sc. Nenad Malović, koji se dotaknuo važnosti filozofije kao nužne poveznice u dijalogu između teologije i evolucije. Vodeći publiku kroz pregled kompleksnih odnosa znanosti i teologije u povijesti, ali i sadašnjosti, prof. dr. sc. Malović rekao je kako prof. Matulić izvrsno poznaje i prirodoslovne znanosti, teologiju i filozofiju te kako je u knjizi argumentirano prikazao kako Bog i evolucija ne stoje u suprotnosti. Samim tim, rekao je, za vjernika je postoji bojazan da su astrofizika ili biologija opasne za vjeru, jer – nisu. Brojni vjernici su ujedno i odlični znanstvenici jer se u potrazi za Istinom znanost i teologija ne isključuju.

-Budući da dobro razumije i teologiju, i prirodoslovne znanosti, i uključujući, naravno, i njihove slabosti, ondje gdje su i granice tih disciplina, Matulić uvijek pokušava pronaći, pokazati one putove na kojima bi se mogla tražiti moguća rješenja. Ne samo da u ovoj knjizi sustavno predstavlja, nego on i tumači i misli dalje, tamo gdje službeni odgovori ostaju otvoreni i nedorečeni, on se osuđuje napraviti korak dalje i nešto reći, agrumentirano o svakom području, problematici, pa i onim “škakljivim pitanjima” na kojima može “zaiskriti”.

Nakon čitanja ove knjige nije teško doći do zaključka da zapravo ne postoje dvije strane, nekakva teološka ili nekakva prirodno-znanstvena, nego je stvarnost jedna. I čovjek je dio te jedne stvarnosti i tiču ga se svi njezini aspekti, i tijelo i duša, koji su neodvojivi – između ostalog, rekao je recenzent prof. dr. sc. Malović.

Sam autor detaljnije je govorio o posljednjim poglavljima knjige, koja donosi područja teologije ekologije i odgovornosti čovjeka za prirodu i okoliš, svijet koji mu je povjeren na upravljanje, a koji je ugrozio svojim apsolutističkim i neodgovornim upravljanjem, iscrpljujući prirodne resurse i izazivajući krizu ne samo ekologije već i krizu čovječanstva. U konačnici, posljednje poglavlje donosi, nakon pitanja Boga i genoma, tajnu života i tajnu duše, koja ostaje na čitatelju za otkriti i promišljati.

Predstavljanje knjige uveličali su glazbenim brojem vokalni trio srednje Glazbene škole Jan Vlašimsky iz Virovitice: Lorena Vlašić, Tasha Filipović i Antea Lukač, koje su izvele dvije skladbe uz klavirsku pratnju Sanje Spahije.

