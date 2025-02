Sanja Lovrenčić, hrvatska književnica i prevoditeljica, gostovala je danas (petak) u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica, gdje je učenicima razredne nastave Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica govorila o svom stvaralaštvu i pročitala neke od priča iz knjige „Hrvatske narodne bajke“.

Prije „uplovljavanja“ u svijet bajki, ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica Robert Fritz zahvalio se svima na dolasku, dodavši kako mu je iznimno drago što se ovaj književni susret održava upravo na Međunarodni dan materinskog jezika, ali i povodom nadolazećeg Svjetskog dana pripovijedanja bajki, koji se obilježava svake 26. veljače.

Viša knjižničarka i voditeljica Odjela za djecu i mlade Mirjana Kotromanović nadovezala se na ove za knjižnicu važne datume, pozivajući sve zainteresirane osnovnoškolce i srednjoškolce da sudjeluju u nadolazećim radionicama virovitičke Knjižnice, kojima je povod upravo Mjesec hrvatskoga jezika koji traje sve do 17. ožujka.

NIKAD ISPRIČANE NARODNE PRIČE

Biografija Sanje Lovrenčić bogata je različitim žanrovima, od dječjih knjiga, zbirki priča, kraćih romana, pa sve do poezije i tekstova za slikovnice. Ipak, početak svog stvaralaštva veže uz priče namijenjene čitanju na dugim putovanjima i – njenom ocu. On je, prepričava ova spisateljica, bio i ostao njena najdraža publika.

Kroz zanimljiv i edukativan razgovor, učenici su imali priliku saznati nešto više o procesu prikupljanja, prilagodbe i interpretacije narodnih priča, ali i o važnosti očuvanja usmene književne baštine. Susret je bio obogaćen čitanjem odabranih priča, potičući djecu na razmišljanje o motivima i porukama koje bajke prenose, a koje su oblikovane na temelju etnografskih izvora.

– Knjiga „Hrvatske narodne bajke“ u ovom je obliku izašla prošle godine, a glavna ideja jest sačuvati stare bajke, koje su se usmeno pričale, od padanja u zaborav. Dakle, to su bajke koje su etnolozi skupljali na području hrvatskog jezika prije 50-ak godina. Ja sam ih danas prepričala na moderan način, sakupila one koje su se meni osobno svidjele, kako bi se pričale i dalje, a samim time i nastavile živjeti od generacije do generacije – objašnjava književnica.

Ovaj susret uveo je osnovnoškolce u čarobni svijet narodnih priča, a jedna od njih bila je i Virovitičanka Sara Zeba, dobro poznato lice s malih ekrana. Sada kada je pjevanje i The Voice Kids Hrvatska iza nje, Sara se baca na – čitanje.

– Moji omiljeni hobiji su pjevanje i čitanje, a u samom čitanju ponekad uživam više od pjevanja. Kad izgubim glas, draže mi je provesti sate čitajući neku dobru knjigu. Jednostavno, čitanje me ispunjava – otkriva nam Sara, učenica virovitičkih Brlića, dodajući kako joj je najdraža knjiga Gregov dnevnik.

S izborom najdraže knjige složila se i Sarina prijateljica iz razreda, Nora.

– Obožavam Gregov dnevnik jer je kombinacija zabave, smijeha i malo akcije. Čitanje mi ne predstavlja veći problem jer to volim – zaključuje djevojčica Nora.

Za kraj današnjeg književnog susreta, kao izvrstan spoj Dana materinskog jezika i pripovijedanja bajki, Sara Zeba okupljenima je otpjevala Grašinu pjesmu „Ljubav sve pozlati“, inače skladbu koja se pojavljuje u ekranizaciji bajke Ivane Brlić-Mažuranić – Čudnovate zgode šegrta Hlapića.

(icv.hr, dj)