Na jučer (subota) održanoj izborno-izvještajnoj skupštini Udruge pčelara Virovitica za novog predsjednika udruge izabran je Mirko Kostelac, dok će zamjenik biti dosadašnji predsjednik Dubravko Milanović. Na početku skupštine, dosadašnji predsjednik podnio je izvješće o radu ove vrijedne udruge koja broji 169 registriranih pčelara.

– Udruga pokriva površinu od 655 kvadratnih kilometara, odnosno područje grada Virovitice te općina Špišić Bukovica, Lukač, Gradina i Suhopolje. Prema podacima na području koje pokriva udruga, prošle je godine evidentirano 13.103 pčelinje zajednice u 244 pčelinjaka kod 169 pčelara. Najviše otpada na grad Viroviticu gdje se nalazi 106 pčelara i 7325 pčelinjih zajednica. Suhopolje ima 30 pčelara i 4100 pčelinjih zajednica. Općina Gradina ima 11 pčelara i 734 pčelinje zajednice. Špišić Bukovica ima 9 pčelara i 384 pčelinje zajednice, a Lukač 8 pčelara s 560 pčelinjih zajednica. Do 10 pčelinjih zajednica ima 22 pčelara, do 30 pčelinjih zajednica ima 35 pčelara, od 31 košnice do 50 ima 34 pčelara, do 100 košnica ima 76 pčelara, od 200 ima 26 pčelara i više od 200 košnica njih 12 – predočio je tom prigodom analizu članstva Dubravko Milanović.

U svom obraćanju, shodno planu rada za ovu godinu, novi predsjednik udruge Mirko Kostelac istaknuo je da će se težište rada staviti na što bolju educiranost pčelara da bi se što bolje uhvatili u koštac sa svim izazovima modernog pčelarstva.

– Tim povodom udruga je organizirala niz zanimljivih predavanja eminentnih stručnjaka u pčelarstvu te organizirala nekoliko edukativnih izleta. Dosadašnja brojka onih koji su u tome sudjelovali trebala bi biti puno veća jer moramo puno učiti i primjenjivati moderne tehnike pčelarenja kako bi odoljeli izazovima koji su svake godine sve veći. Uz suradnju s Hrvatskim pčelarskim savezom, lokalnom samoupravom i pčelarskim udrugama na rješavanju gorućih pčelarskih problema, to će nam biti težište djelovanja u ovoj, a vjerujem i u narednim godinama – zaključio je Mirko Kostelac.

Sve nazočne pčelare i druge uzvanike tom prigodom pozdravio je i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin koji sa svojim suradnicima već dugi niz godina ide u korak s pčelarima na virovitičkom području, a osvrnuo se i na neke od problema u pčelarstvu, a vezanih uz poljoprivredne radove i nekontroliranom tretiranju usjeva.

– Poljoprivrednici bi trebali znati da bez oprašivanja nema ni rezultata u poljoprivredi, a s tim u vezi trebali bi poduzeti sve što je potrebno ne bi li stvorili potrebnu sinergiju s pčelarima. Prvenstveno se to odnosi na poštivanje propisa o prskanju bilja i zabranu tretiranja bilja za vrijeme cvatnje, jer svjedoci smo da takvim nerazumnim postupcima dolazi do uginuća pčela – napomenuo je Kirin koji je pčelarima obećao i daljnju dobru suradnju.

– Grad će i dalje pomagati pčelare i pčelarstvo kao jednu od najvažnijih stavki u prehrambenoj industriji. Već niz godina jedan od velikih problema je uvozni med na policama naših trgovina i stoga držim da svi trebamo poraditi na što boljem marketingu domaćeg meda i pčelinjih proizvoda i širiti broj pčelara i pčelinjih zajednica i dalje – istaknuo je, između ostalog, Ivica Kirin koji je tom prigodom čestitao pčelarima na svemu onome što čine za lokalnu zajednicu koja je među najjačima kada se govori o pčelarstvu.

Sve nazočne pozdravio je i pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu VPŽ Bojan Mijok koji je shodno pomaganju pčelarstvu podsjetio na Odluku o novčanoj potpori razvoju pčelarstva na području Virovitičko-podravske županije.

– Odlučeno je da ćemo našim pčelarima koji se prijave na te mjere davati potporu do 5 eura po košnici godišnje i svake godine za to će VPŽ izdvojiti 30.000 eura. Osim toga s ciljem poticanja proizvodnje meda na našem području, Virovitičko-podravska županija subvencionirat će troškove nabave nacionalne staklenke za med. Subvencija iznosi 0,25 eura po staklenci. Korisnici subvencije su pčelari registrirani pri Hrvatskom pčelarskom savezu, a koji imaju prebivalište odnosno sjedište na području Virovitičko-podravske županije djelujući pritom kao trgovačko društvo, obrt ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo – rekao je između ostalog Bojan Mijok koji je kao direktor sajma Viroexpo pozvao sve pčelare da sudjeluju na sajmu od 14. do 16. veljače na kojemu će jedan od većih akcenata biti i na pčelarstvu.

Pčelare su pozdravili i obećali daljnju dobru suradnju i direktorica Tehnološko-inovacijskog centra Virovitica Ivana Nemet te predsjednik Saveza pčelara VPŽ Milanko Jeličić.

Na sjednici nije izostala ni dodjela priznanja pčelarima, pa su tako brončano priznanje za 10 godina rada dobili Zdravko Baturina, Željko Blažičević, Danijel Borić, Silvija Dejanović, Štefica Grahovac, Stevo Horvat, Marina Ilić, Katarina Jakupec, Slavko Jurković, Dejan Kovačić, Tihomir Mirović, Antun Novosel, Nevenka Podravac, Mirko Požgaj, Milutin Teodorović, Slavko Tuk, Darko Vampovac, Snježana Zrnić i Kristijan Živković.

Za 15 godina članstva u udruzi srebrno priznanje dobili su Marija Mrganić i Zdravko Posavac, a za 20 godina članstva zlatna priznanja dobili su Knjigovodstveni servis vlasnice Nade Lesić, Tomislav Lelek i Radoslav Vuković.

Najsretniji trenutak uslijedio je na samom kraju kada su prigodni pokloni uručeni najmlađim novim članovima udruge, djeci do 14 godina starosti, a dobili su ih Luka Borić, Luka Drača, Samuel Filipović, Dominik Grahovac, Lucija Grahovac, Patrik Grahovac i Leon Vrbos. Priznanja su uručili županijski pročelnik Bojan Mijok i predsjednik udruge Mirko Kostelac.

