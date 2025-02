U Srpskom kulturnom centru u Virovitici, u nazočnosti vicekonzula Konzulata Republike Srbije u Vukovaru Igora Lazarevića, zamjenika virovitičko-podravskog župana Igora Pavkovića, tajnice Zajednice tehničke kulture Bjelovarsko-bilogorske županije Alenke Njegovac, predsjednice Vijeća srpske nacionalne manjine Virovitičko-podravske županije Milene Lazić, posjetitelja i samog autora, sinoć (petak) je otvorena izložba fotografija Slobodna Milašina iz Daruvara.

Fotografijom se počeo baviti odlaskom u mirovinu, kako bi ispunio slobodno vrijeme.

– Teško je izabrati dobru fotografiju, jer kod biranja fotografije uvijek imamo nešto sentimentalno u sebi. Često ne biramo prema kvaliteti nego prema sentimentu. Ovo su putopisne fotografije prikazane na jedan drugi način- tom prigodom nam je rekao Slobodan Milašin.

O izložbi, ali i prostoru u kojemu se ista održava govorio je zamjenik virovitičko-podravskog župana Igor Pavković.

– Ovaj prostor dobio potpuno drugačiji izgled postavljanjem ove izložbe. Mogao se koristiti za mnoge druge namjene, ali sam uvjeren da će se kao prostor za izložbe najbolje iskoristiti- zaključio je Igor Pavković.

Izložbu je otvorio vicekonzul Konzulata Republike Srbije u Vukovaru Igor Lazarević. Izložba će biti otvorena do kraja veljače od utorka do petka od 8:30 do 14:30 sati.

Otvorenje izložbe se uklopilo u Međunarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo,, kojemu je Bjelovarsko – bilogorska županija – županija partner, a autor izložbe je iz te županije.

(icv.hr, mš)