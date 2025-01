Uoči održavanja sajma Viroexpo, Virovitica će biti domaćin još jednog događaja koji osvaja srca svih generacija. U multifunkcionalnoj hali Viroexpo na adresi Matije Gupca 63/3, održat će se Državna izložba hrvatskih pasmina golubova, peradi i kunića te 47. izložba malih životinja udruge „Golub Virovitica“.

Otvorenje izložbe biti će u petak, 24. siječnja u 15 sati, a posjetitelji će moći razgledati izložbu taj dan do 20 sati. Izložba će biti otvorena i u subotu, 25. siječnja od 8 do 20 sati te u nedjelju, 26. siječnja od 8 do 14 sati.

Očekuju vas izlagači iz Hrvatske, Mađarske i Slovenije s oko 1200 eksponata. Ova izložba je jedinstvena prilika da mališani upoznaju životinje koje su nekada bile dio svakog dvorišta, a danas su rijetkost.

Ove godine organizator je uveo i jedan novitet, a to je natjecanje udruga u slaganju volijera.

Ulaz je besplatan za svu djecu školske dobi, što ovu izložbu čini idealnom za obiteljski izlet.

