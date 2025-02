Virovitica slavi važan jubilej – 125 godina od prve izvedene predstave i 80 godina neprekinutog rada Kazališta Virovitica. U povodu ovih velikih obljetnica, s ponosom je danas (ponedjeljak) najavljen 21. Virovitički kazališni susret (VIRKAS), koji će se održati od 21. veljače do 15. ožujka 2025. godine.

– Kao i svake godine, 3. veljače slavimo Dan Kazališta Virovitica, a ove godine to je posebna obljetnica – 125 godina od prve izvedene predstave u našem gradu te 80 godina neprekidnog rada našeg kazališta. Ponosni smo što i ove godine organiziramo Virkas, koji će donijeti deset vrhunskih predstava za odrasle u Kazalištu Virovitica, uz tri gostovanja u županiji. Osim toga, pripremili smo i bogat program za najmlađe, uključujući predstave za vrtiće i škole. Virkas 2025. donosi raznolike i kvalitetne predstave koje će zadovoljiti ukus svih generacija, i vjerujemo da će publika uživati. Zahvaljujem svima koji podržavaju kazalište – od publike do institucija – i pozivam sve ljubitelje kazališta da nam se pridruže! Vjerujemo da će ovogodišnji festival biti jedan od najuspješnijih do sada i radujemo se što ćemo ponovno vidjeti ispunjeno gledalište i zadovoljnu publiku – rekao je ravnatelj virovitičkog kazališta Tomislav Pintarić.

Festival otvara Kazalište Virovitica s predstavom “Pir malograđana” u režiji Franke Perković. Među brojnim atraktivnim gostujućim predstavama izdvajaju se “Zakon Zagore” u režiji Ivana Lea Leme, “Čehovljeva soba” Narodnog pozorišta Timočke krajine, te “San Ivanjske noći”, koprodukcija EXIT-a, Akademije dramske umjetnosti Zagreb i Gradskog kazališta Požega. Posebna poslastica bit će “Majka” Gradskog dramskog kazališta Gavela, u kojoj igra nagrađivana glumica Bojana Gregorić.

Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin ovom je prilikom istaknuo koliko Kazalište Virovitica doprinosi kulturnom i umjetničkom životu grada te se osvrnuo na njegovu važnu ulogu u kazališnom svijetu Hrvatske i šire.

– Danas slavimo 80 godina neprekinutog rada jednog od najboljih malih profesionalnih kazališta u Hrvatskoj. Ne samo da osvajate nagrade, nego sudjelujete i na svjetskim filmskim projektima. Naš Mijo Pavelko, koji glumi u filmu “Čovjek koji nije mogao šutjeti”, sada je dio tima nominiranog za Oscara. To je izuzetno postignuće za Viroviticu. Kazalište je srce kulturnog života našeg grada i ponosan sam što imamo ovako bogat i kvalitetan program koji će privući publiku iz cijele regije. Virkas je postao prepoznatljiv brend Virovitice, i vjerujem da će i ove godine opravdati očekivanja – istaknuo je gradonačelnik.

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović je naglasio koliko je VIRKAS važan za promociju kulture i turizma u županiji.

– Ovo nije samo gradski ili županijski festival. VIRKAS je prepoznat u cijeloj Hrvatskoj i izvan nje. Predstave privlače publiku iz raznih krajeva, a manifestacija doprinosi i gospodarstvu te promociji Virovitice. Drago mi je da predstave dolaze i u Suhopolje, Slatinu i Pitomaču, što dodatno širi kulturnu ponudu cijele županije. Naša je dužnost podržavati ovakve manifestacije koje unaprjeđuju kvalitetu života naših građana i omogućuju im pristup vrhunskim umjetničkim sadržajima. Ponosan sam na dugogodišnju tradiciju kazališta Virovitica i vjerujem da ćemo svi zajedno nastaviti graditi ovu uspješnu priču – rekao je župan.

Osim bogatog programa, osigurane su i popularne cijene ulaznica kako bi kazalište bilo dostupno široj publici. Učenici, studenti, umirovljenici i pretplatnici kazališta mogu kupiti pojedinačne ulaznice za 6 eura, dok je komplet za deset predstava 55 eura, a za povlaštene skupine 35 eura. Predstave za djecu koštaju samo 5 eura.

Predstavljanju ovogodišnjeg VIRKAS-a nazočili su i županijska pročelnica za obrazovanje, kulturu i sport Martina Bunić, gradski pročelnik za društvene djelatnosti Alen Bjelica te stručni suradnik za kazališnu i kulturnu suradnju Kazališta Virovitica Miran Hajoš.

Program i raspored 21. VIRKAS-a:

petak 21.2.2025. u 19:30

SVEČANA PREMIJERA

Kazalište Virovitica

Bertolt Brecht

PIR MALOGRAĐANA

redateljica Franka Perković

subota 22.2.2025. u 19:30

PREMIJERA

Kazalište Virovitica

Bertolt Brecht

PIR MALOGRAĐANA

redateljica Franka Perković

četvrtak 27.2.2025. u 19:30

Gradsko kazalište mladih Split

Ivan Leo Lemo

ZAKON ZAGORE

redatelj Ivan Leo Lemo

petak 28.2.2025. u 19:30

Narodno pozorište Timočke Krajine „Zoran Radmilović“ Zaječar

prema pričama Antona Pavloviča Čehova

ČEHOVLJEVA SOBA, sezona 1. (devet malih priča)

redatelj Nikola Zavišić

subota 1.3.2025. u 19:30

HNK Zagreb

Tomislav Šoban / Marin Lisjak

ZBILJA

redatelj Tomislav Šoban

četvrtak 6.3.2025. u 19:30

Teatar Exit, Gradsko kazalište Požega i Akademija dramske umjetnosti Zagreb

William Shakespeare

SAN IVANJSKE NOĆI

redatelji Rene Medvešek i Sara Stanić

petak 7.3.2025. u 19:30

Kazalište Moruzgva i Ludens Teatar

Ana Maras Harmander

BRODOLOMKE

redatelj Krešimir Dolenčić

subota 8.3.2025. u 19:30

Kazalište Marina Držića Dubrovnik

Jean Baptiste Poquelin Molière

UMIŠLJENI BOLESNIK

redateljica Lea Anastazija Fleger

četvrtak 13.3.2025. u 19:30

Gradsko dramsko kazalište Gavella i Ludens teatar

Florian Zeller

MAJKA

redatelj Enes Vejzović

petak 14.3.2025. u 19:30

Kazališna grupa Lectirum

Nina Mitrović

SRETNI LJUDI

redatelj Zoran Mužić

subota 15.3.2025. u 19:30

Teatar Fort Forno, INK – Gradsko kazalište Pula, HNK Mostar, Udruženje „Intermezzo“ Sarajevo

Davor Špišić

ŽENA HIMNA

redatelj Robert Raponja

MALI VIRKAS

ponedjeljak 3.3.2025. i srijeda 5.3.2025.

izvedbe su organizirane za škole

Kazališna družina Oberon

William Shakespeare / Damir Mađarić

MALI SHAKESPEARE

redatelj Damir Mađarić

ponedjeljak 10.3.2025. u 18:00 sati – slobodna prodaja

utorak 11.3.2025. i srijeda 12.3.2025. – izvedbe su organizirane za škole

Kazalište lutaka Zadar

Marcus Pfister

RIBA DUGINIH BOJA

redateljica Renata Carola Gatica

SUHOPOLJE

subota 8.3.2025.

Hrvatsko kazalište Pečuh

Donald Churchill / Nina Kleflin

SOBOSLIKAR

redatelj Slaven Vidaković

SLATINA

srijeda 12.3.2024. Kazalište Virovitica

Balasko, Jugnot, Lhermitte, Clavier, Chazel, Moynot

DJED BOŽIĆNJAK JE SMEĆE

redatelj Draško Zidar

PITOMAČA

subota 15.3.2025.

Gradsko kazalište Joza Ivakić Vinkovci

Harold Pinter

TRAŽIM RAZLOG BRAKA

redatelj Jasmin Novljaković

(icv.hr, žđl)