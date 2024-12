U Muzeju Grada Đurđevca i ove je godine pripremljena zanimljiva izložba povodom nadolazećih božićnih blagdana.

Jubilarnu 10. izložbu božićnih jaslica Božiću ususret 2024. godine organizira Udruga “Peski-Art Đurđevac” i Muzej Grada Đurđevca, a ove godine izložba, zahvaljujući suradnji s mons. Dariom Pavišom, tajnikom Apostolske nuncijature u Južnoj Africi, ima i međunarodni karakter.

Izložba je bila odgođena zbog tragedije u Zagrebu, a novi termin svečanog otvorenja je u subotu, 28. prosinca 2024. u 18,00 sati u Muzeju Grada Đurđevca.

Pozivamo vas da svojom nazočnošću uveličate otvorenje te razgledate originalne uratke od drveta, komušine, (luščinja), pravog jajeta, tkanine, keramike i još drugih raznih prirodnih, recikliranih ili uporabnih materijala i predmeta, ali i jaslice iz Kenije, Eswatinie i Tanzanije.

Predgovor za izložbu je napisao mons. Dario Paviša, tajnik Apostolske nuncijature u Južnoj Africi, a u glazbenom dijelu programa nastupiti će članice KUD-a “Petar Preradović” Đurđevac, Ženski vokalni sastav “Katarene”.

Izložba je dostupna za razgledavanje od 12. prosinca pa sve do 6. siječnja u radno vrijeme Muzeja Grada Đurđevca, svaki radni dan od 8,00 do 16,00 sati i vikendom od 10,00 do 16,00 sati. Za Božić i Novu godinu Muzej neće raditi.

