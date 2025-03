Grad Đurđevac ima najveće postotno povećanje broja obrtnika u 2024. godini u odnosu na preklani u Hrvatskoj, piše epodravina.hr.

Podaci su ovo portala gradonačelnik.hr, koji navodi kako je Đurđevac imao povečanje od 21,9 posto. U realnim brojkama, riječ je o povećanju od 27 obrtnika. Tako je s 128. obrtnika u 2023. godini, Đurđevac prošlu godinu zaključio s 155 registriranih obrta.

Đurđevac se našao na još jednoj ljestvici koja se tiče obrtništva. Riječ je o postotnom povećanju obrta prošle godine u odnosu na početak mandata lokalne samouprave, odnosno 2021. godinu. Kad se gledaju spomenute brojke, Đurđevac je zauzeo visoko sedmo mjesto sa 46,23 postotnim povećanjem. Kad se gledaju realni brojevi, Đurđevac je sa 106 registriranih obrta u 2021. godini, skočio na 155 registriranih obrta u prošloj godini.

Hrvoje Janči, gradonačelnik Đurđevca, pojasnio je kako ga vesele ove brojke.

– Drago mi je da se vračaju obrtnička zanimanja. Vjerujem da je povećanje broj obrtnika rezultat mjera kojima Država i Grad potiču obrtništvo – poručio je.

Janči je dodao kako je đurđevački kraj nekada bio nadaleko poznat po obrtništvu. Naglasivši kako je nekada kada je bila Općina Đurđevac, Udruženje obrtnika imalo je više od 500 članova.

– Prošle godine je isplaćeno oko 183.000 eura bespovratnih sredstava obrtnicima i poduzetnicima. Želja nam je male proizvođače potaknuti na daljnju proizvodnju i zapošljavanja. U toj grani vidimo pozitivne trendove jer svake godine imamo sve više zahtjeva. Poduzetnici su do sada najviše koristili mjeru sufinanciranja nabave opreme, alata i strojeva. Poduzetnici za proizvodne djelatnosti mogu ostvariti potporu do 50 posto odnosno najviše do 5000 eura, dok je za ostale djelatnosti moguće ostvariti najviše do 1500 eura. Još jednom pozivam sve poduzetnike i obrtnike da iskoriste ove mjere i unaprijede svoje poslovanje i proizvodnju – kazao je svojedobno Janči.

