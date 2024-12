Na održanoj sjednici Gradskog vijeća vijećnici su jednoglasno dali suglasnost ravnateljici muzeja Editi Janković Hapavel za potpis novog ugovora kako bi Đurđevac već u travnju bio domaćin još jednog inozemnog izložbenog projekta.

Nakon što je izložba Joana Miróa polučila veliki uspjeh i dovela tisuće ljudi u Muzej Grada Đurđevca stiže nam nova izložba POP ART-a pod nazivom “KISS ME WITH YOUR EYES”.

Bit će to zasigurno novi veliki mamac za ljubitelje likovne umjetnosti i turiste, koji će u Đurđevcu tijekom proljeća, ljeta i dobar dio jeseni moći vidjeti više od stotinu radova nastalih u 20. stoljeću, a koji dolaze iz zbirke Richarada H. Mayera iz Bamberga. Radi se o skupnoj izložbi eminentnih svjetskih autora poput Andyja Warhola, Roya Lichensteina, Davida Hockneya, Jeffa Koonsa i dr.

Pop art inspiriran je vrijednostima i simbolima masovne popularne kulture te potrošačkog društva (stripovi, reklame, filmske zvijezde poput Marlyn Monro i dr.) i zasigurno će zainteresirati i mlađu publiku.

-S obzirom na veliki interes javnosti za dosadašnje izložbe očekuje se da će i ova izložba zabilježiti i rekordan broj posjetitelja. Očekujemo da će se troškovi izložbe u cijelosti pokriti od sponzorstava i prodanih ulaznica. Izložba će i ovoga puta poslužiti kao podloga žiriranoj izložbi učeničkih radova inspiriranih tema i umjetnicima ovo izložbe. Kao i do sada očekujemo podršku i preporuku Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske te velik broj organiziranih školskih dolazaka – istaknula je ravnateljica Muzeja Edita Janković Hapavel.

Ova nova poslastica za ljubitelje umjetnosti opet će istaknuti Đurđevac na mapi kulturnih i turističkih događanja u Hrvatskoj, pa i šire, stoga je nemojte propustiti pogledati u razdoblju od 16. travnja do 31. listopada 2025. godine u Muzeju Grada Đurđevca.

