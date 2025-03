Grad Đurđevac danas, 21. ožujka, bio je domaćin velike poslovne konferencije na temu “Hrvatski energetski potencijali” koja je okupila vodeće ljude nekoliko hrvatskih gradova, kao i ključne predstavnike stručne i poslovne javnosti. Između ostalih, poslovnoj konferenciji, prisustvovali su i državni tajnik Ministarstva gospodarstva Goran Romek, državni tajnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih dr. sc. Nikola Mrvac, saborski zastupnik i predsjednik Gradskog vijeća Grada Đurđevca Željko Lacković te gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.

Poznato je da podzemlje Podravine i posebice područja oko Đurđevca krije jedan od najznačajnijih geotermalnih potencijala u ovom dijelu Europe, stoga i ne čudi da je Grad Đurđevac već godinama jedan od predvodnika u promicanju energetske samodostatnosti, istaknuo je uoči početka konferencije predsjednik Gradskog vijeća Grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković.

-Smatram da je upravo ovakvo okupljanje niza stručnjaka vrlo korisno i bitno te da smo danas u Hrvatskoj na pravom mjestu kada želimo govoriti o Hrvatskim energetskim potencijalima. Znamo ogromne potencijale našeg podzemlja, posebno geotermalne energije i potencijala koji se skrivaju upravo ovdje ispod našeg grada. Vrlo smo blizu bušenja prve od osam bušotina čiji je zadatak potvrditi taj potencijal i staviti ga u korist lokalne zajednice i gospodarstva. Ovdje smo drugu godinu jer otprilike toliko traje i ta priča koja je pokrenuta ovdje kod nas. Ona je veliki zalog za razvoj, ne samo našeg grada nego i okolice, a osobito gospodarski razvoj koji će se temeljiti upravo na čistoj, zelenoj i jeftinoj energiji. Riječ je o energetskoj samodostatnosti gradova i općina, odnosno onome što mogu sami gradovi dobiti stavljanjem u funkciju geotermalnih potencijala – rekao je Lacković. – rekao je Lacković.

Na konferenciji je sudjelovalo dvadesetak stručnjaka koji su poveli korisne rasprave o energetskoj samodostatnosti jedinica lokalne samouprave, a najveći fokus je na razvoju velikih geotermalnih potencijala, a skup je otvorio državni tajnik Ministarstva gospodarstva Goran Romek.

-Dolazim iz susjednog grada Bjelovara, grada koji je također prije nekoliko godina prepoznao veliki energetski potencijal u geotermalnim bušotinama i krenuo u ovo što vi krećete danas. Što se tiče ove teme treba velika hrabrost i mudrost da se krene u ovakve projekte jer ove projekti geotermalnih bušotina nisu projekti koji donose rezultati za tjedan, mjesec, godinu. To su projekti koji traju nekoliko godina samo da bi se došlo do prve bušotine i to su projekti koji nikad ne donose garanciju da ćete sto posto uspjeti u tome što ste naumili. Geotermalna energija je jedini obnovljiv izvor energije koji je nepresušan, konstantan, stabilan i koji nam svima ovdje jamči jednu energetičnu stabilnost, neovisnost i svi možemo i moramo biti sretni što imamo takav veliki potencijal u Hrvatskoj, posebno u ovom dijelu Hrvatske. Ministarstvo gospodarstva zajedno sa Agencijom za ugljikovodike uvijek biti uz vas da vam pruži pomoć. Ići ćemo u dodatno administrativno rasterećenje, raspisivat ćemo dodatne mjere potpore kako bismo išli u dodatna istraživanja geotermalnih potencijala i želim da kroz desetak, petnaest godina možemo reći da smo ostvarili puni potencijal geotermalne energije u ovom dijelu Republike Hrvatske. Tako da želim čestitati svima vama koji ulaze u ovaj projekt i želim puno sreće u daljem razvoju geotermalne energije u ovom dijelu – rekao je državni tajnik Romek, dok je državni tajnik Mrvac istaknuo ulogu znanosti i novih tehnologija u razvoju energetskih rješenja.

Gradonačelnik Grada Đurđevca Hrvoje Janči naglasio je uoči otvorenja konferencije kako je cilj grada koristiti obnovljive izvore energije s ciljem da cijene energenata i promjene cijena ne utječu na kvalitetu i trošak pružanja usluga u gradu.

-Mi, kao grad, trudimo se koristiti obnovljive izvore energije kao dio samodostatnosti gradova. Kod samodostatnosti ne mislimo na to da grad Đurđevac ne bude spojen na energijsku mrežu Hrvatske, nego da cijena energenata i promjene cijene energenata ne utječu na kvalitetu i trošak pružanja usluga u gradu. Sve naše javne ustanove su energetski obnovljene, imamo ugrađene dizalice topline, solare, kao i veliki geotermalni potencijal na području grada. Cilj nam je smanjiti ovisnost o cijeni energenata, da građani budu mirni, a i da neke promjene na globalnom tržištu ne utječu na cijenu usluge koju građanima pruža grad – rekao je gradonačelnik Janči.

Na prvom panelu “Energetska samodostatnost gradova i općina” sudjelovao je gradonačelnik Hrvoje Janči, Tea Dabić Flego iz Obnovljivih izvora energije Hrvatske, Lovre Karamarko iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, načelnik općine Drnje Petar Dombaj, Željka Rukavina iz Sektora za industriju i održivi razvoj HGK-a te prof.dr.sc. Božo Smoljan sa Sveučilišta Sjever.

Drugi panel “Geotermalna energija – od potencijala do resursa” bavi se izazovima koji koče brži i uspješniji razvoj korištenja geotermala u Hrvatskoj. Na panelu je sudjelovao saborski zastupnik Željko Lacković, Jadranka Leško iz Sektora za naftu i geotermalne vode u Ministarstvu gospodarstva, voditeljica službe za geotermalne potencijale u Agenciji za ugljikovodike Ljiljana Zornjak, direktorica Razrade polja i geotermalne energije u Ini Ana Lozo te dr.sc. Vladislav Brkić, dekan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu.

Treći panel “Geotermalna energija u praksi” u potpunosti je bio posvećen praktičnim rješenjima i primjeni geotermala u gospodarstvu, pogotovo u poljoprivredi. Sudionici panela bili su direktor Bukotermala Alen Požgaj, Tena Bilić Milinković iz RURIS-a, Dragutin Dimitrović iz IGeoPena, direktor tvrtke Crosco Igor Kovačević te dr.sc. Silvio Šimon iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

(icv.hr, ib)