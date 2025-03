Predsjednik Vlade Andrej Plenković 27. veljače 2025. godine je, s potpredsjednikom Vlade i ministrom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Brankom Bačićem, sudjelovao na dodjeli Odluka o financiranju energetske obnove zgrada javnog sektora u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

U uvodnom izlaganju potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić podsjetio je da su Europska komisija i Hrvatska kroz strateške dokumente predvidjeli do 2030. smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 55 posto u odnosu na 1990. Uz to, cilj je i da se do 2050. Europu i Hrvatsku napravi klimatski neutralnom što znači da sve zgrade do 2050. neće emitirati stakleničke plinove iz korištenja ugljikovodika.

Načelnik Mladen Sitek tom prilikom preuzeo Odluku o financiranju kojom je Općini Podravske Sesvete odobreno 85.974,54 eura sufinanciranih sredstava za Energetsku obnovu društvenog doma Mekiš.

U sklopu energetske obnove provodi se i manja rekonstrukcija unutar postojećeg gabarita prizemne etaže prizemne građevine, a sastoji se od preuređenja unutarnjeg prostora radi prilagodbe invalidnim osobama i novim potrebama: izvođenje novih izolacija, izvođenje novih sanitarija, povećanje dvorane društvenog doma, uređenje dvije prostorije za DVD (spremišta), izvođenje novih instalacija i novog grijanja na dizalicu topline – toplozračno grijanje ventilokonvektorima na struju, izvođenje nove fasade s izolacijama, solarna priprema tople vode, E-punionica za aute (minimalna da zadovoljimo od 22-50 kW) zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom, uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom, uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energenata i vode uvođenje kontrolnih mjernih mjesta.

-Odluka o financiranju Energetske obnove društvenog doma Mekiš je druga Odluka koju smo dobili u 2025. godini. Svaka odluka resornih ministarstava i fondova daje nam vjetar u leđa kako bi uspješno realizirali planirane projekte. Kontinuirano ulažemo u više područja i to u prometnu infrastrukturu – izgradnja pješačke staze Dravska, sportsku infrastrukturu – izgradnja montažnih tribina JUG 2, zaštitu okoliša – sanacija odlagališta „Šarje“, predškolski odgoj – izgradnja još jedne jasličke skupine i niz drugih područja i projekata – rekao je tom prilikom načelnik Sitek.

Projektnu dokumentaciju izradio PROSTOR EKO d.o.o. Bjelovar.

