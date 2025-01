Svaki grad uvijek u sebi pronađe osobu kojom se može ponositi, a s druge strane toliko zrači samozatajnošću i poniznošću čime njegova ljudska veličina postaje još veća. U Gradu Našicama to je svakako satnik Danijel Rigo, hrvatski vojni pilot, član grupe Krila Oluje, čovjek koji svojim bravurama u zrakoplovu oduševljava cijelu Europu. Danijel je 35-godišnjak, kako sam kaže, iz malog, ali predivnog mjesta u srcu Slavonije – Našica, gdje je iz lokalne vojarne srcem otišao prema Zadru u školu letenja. Veliku potporu u ovoj priči imao je u svojoj supruzi Maji s kojom danas ima dvoje djece, a kaže kako je ponosni tata Lane i Luke, koji su mu najveći izvor inspiracije i veselja kad ga, uz osmijeh dodaje, ne umaraju svojim beskonačnim pitanjima. Školovanje i obrazovanje započelo je na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, gdje je uz stipendiju Ministarstva obrane završio studij i započeo svoj letački put.

– Nakon što sam godinu dana radio u vojarni u Našicama, odlučio sam slijediti svoj san o letenju i prijavio se na školovanje za vojnog pilota u Zemuniku Donjem. Već skoro 10 godina živim u Zadru, gdje je letenje postalo moj svakodnevni život. Školovanje za pilota završio sam 2018. godine, a 2019. pridružio sam se Krilima Oluje – prvo kao komentator, jer su očito prepoznali moj talent za pričanje, no 2022. ostvario mi se san kad sam postao letač akrobatske grupe – započeo je svoju letačku priču Danijel koji naglašava kako je ljubav prema letenju oduvijek negdje tinjala u njemu, ali iskreno je priznao kako je u Slavoniji prilika za susret s letačkim svijetom bilo jako malo. Danijel kaže kada se odlučivalo o fakultetu, nedostatak informacija o pozivu vojnog pilota bio je razlog što se nije odmah odlučio za taj put.

– Osim toga, postojao je i ‘mit’ koji me odbio – da ne možeš postati pilot ako nemaš sve zdrave zube. A ja sam tada imao dva pokvarena! Sada znam da to nije točno, pa evo i mali savjet mladima: popravite zube i prijavite se – na prvu odmah vidljivo iskren i otvoren tvrdi Danijel. Prvi puta se s akrobatskom grupom Krila Oluje susreo 2010. godine u Varaždinu i kaže tada nije ni znao za njih, ali kad je vidio njihov program, ostao je bez riječi.

– Pomislio sam: ‘Ovo mora biti najljepši posao na svijetu – imati ured na nebu!’ Nakon nekoliko godina, ukazala mi se prilika da i sam pokušam. Nisam puno razmišljao – takve prilike ne dolaze svaki dan. Rekao sam sebi: ‘Zašto ne probati? Što možeš izgubiti?’ Danas sam ovdje gdje jesam, a svaki let podsjeća me na to koliko je važno slijediti svoje snove i ne odustajati, bez obzira na prepreke – ponosan je danas satnik Rigo uz kojeg se vraćamo korak unazad, u tijek njegove karijere hrvatskog pilota koja je započela 2015. godine školovanjem u Zemuniku Donjem. Danijel iskreno kaže kako je to bio izazovan, ali nevjerojatno uzbudljiv period njegovog života. Školovanje je završio 2018. godine i stekao titulu vojnog pilota, što je bio ostvarenje jednog velikog sna jednog pravog srca otvorenog Slavonca. Nakon školovanja, godinu dana je letio razne i zanimljive zadaće, koje su ga dodatno oblikovale kao pilota i proširile njegovo iskustvo u zrakoplovstvu. Ubrzo postaje nastavnik letenja.

– Godine 2019. započeo sam školovanje za nastavnika letenja, a 2020. godine stekao sam titulu vojnog nastavnika letenja. Ta uloga donosi posebnu odgovornost, ali i veliko zadovoljstvo jer mogu svoje znanje i iskustvo prenositi na mlađe generacije pilota. Iste godine pridružio sam se Krilima Oluje kao komentator grupe. Iako sam tada bio ‘na tlu’, osjećao sam se kao dio nečeg posebnog – ističe. Njegov san se polako počeo sve više ostvarivati, čekao je samo letenje s Krilima Oluje što je konačno dočekao 2022. godine, kada je postao letač u grupi.

– Kada sam sam došao u eskadrilu aviona, tijekom obuke uvijek sam dolazio ranije na stajanku (mjesto gdje su avioni parkirani) da bih gledao treninge Krila Oluje. Moram biti iskren, tada nisam razmišljao o ulasku u grupu jer mi se činilo daleko. No, kako je obuka napredovala, moj interes za grupom rastao je iz dana u dan – siguran je bio Danijel, a sve ostalo za njega je sve.

– Raditi u timu poput Krila Oluje zahtijeva preciznost, povjerenje i maksimalnu posvećenost. Svaki let iznova dokazuje koliko vrijedi trud, a pogled iz ‘najljepšeg ureda na svijetu’ najbolja je nagrada za sav uloženi rad. Biti pripadnik Krila Oluje za mene je nešto posebno, jer osim užitka u letenju, najveći užitak je predstavljati svoj poziv. Najviše volim kada na nastupima vidim i čujem puno djece u publici. Mi ne predstavljamo samo svoj poziv i rad pilota, već rad cijele Hrvatske vojske i to je za mene velika čast – ponosan je Danijel. Nije nimalo lako postati vojni pilot, puno je tu puno rada i odricanja, želje i volje, ali i dobra infomiranost, kaže Danijel.

– Danas su informacije puno dostupnije nego prije 15 godina. Sve što treba znati o tom putu može se pronaći na web stranici www.vojnipilot.hr. Prvi korak je prijava, a nakon toga slijedi selekcijsko letenje u Zemuniku na avionu Zlin 242L. Ako prođete, dolazi školovanje na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, gdje se stječu osnovna znanja iz područja zrakoplovstva. Nakon dvije i pol godine, budući učenici-letači kreću sa “zajedničkim temeljima” na avionu Pilatus PC-9M, što traje oko 60 sati. Nakon toga se učenici dijele prema vrsti zrakoplova – neki nastavljaju obuku na Pilatusu PC-9M, dok drugi odlaze na helikopter Bell 206B. Sve u svemu, put do vojnog pilota zahtijeva puno truda, posvećenosti i odricanja, ali svakako vrijedi pokušati. Ako se premišljate, moj savjet je prijavite se i pokušajte, nemojte da vam bude žao jednog dana – poručuje Danijel Rigo koji i dalje želi napredovati jer je pokazao iznimne mogućnosti i sposobnosti kao vojni pilot i član grupe Krila Oluje. Koje bi to bilo napredovanje, Danijel kaže:

– Trenutno su mi u fokusu letenje, moj posao vojnog nastavnika letenja i letenje u akrobatskoj grupi Krila Oluje. No, moram priznati, još uvijek imam puno toga za učiti i letjeti prije nego što razmislim o nekoj novoj karijeri ili prijelazu na uredski posao. Možda jednog dana dođe trenutak kad će moj rad i zalaganje biti vrednovani i tada će netko iz zapovjedništva odlučiti koja će biti moja sljedeća uloga. Ali zasad uživam u onome što radim, jer svaki dan donosi nešto novo i uzbudljivo, a napredak dolazi kroz iskustvo i rad – iako je pilot, čvrsto je na zemlji što se razmišljanja tiče, Danijel kojem je u cijeloj ovo priči najveća i neprocjenjiva čast služiti Domovini.

– Ogromna je i neprocjenjiva čast služiti Domovini, i to ne bih mogao reći jasnije. Jedan od glavnih razloga zašto sam ovdje je ljubav prema Hrvatskoj, a to je vrijednost koju sam naslijedio od svoje obitelji. U mojoj i supruginoj obitelji bilo je puno ljudi koji su bili pripadnici u Domovinskom ratu, a njihova žrtva i posvećenost ostavili su neizbrisiv trag u našim životima. Mislim da su nas upravo oni zadužili da štitimo i služimo Hrvatskoj koju su nam ostavili, i to shvaćamo kao veliku odgovornost. Za mene, biti vojni pilot i član Hrvatske vojske nije samo posao, to je poziv. I svaki put kad oblačim uniformu i sjedam u zrakoplov, osjećam duboku povezanost s onima koji su svojim žrtvama omogućili da danas živimo u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj. To je privilegija koju ne uzimam zdravo za gotovo, i svaki let koji odradim nosi tu čast i odgovornost prema Domovini, obitelji i svima onima koji su svojom borbom omogućili da uživamo u miru – u dahu je izgovorio satnik Rigo koji je danas veliki ste promotor svoga grada Našica, iako to tako sam ne voli reći. Više je okrenut prema tome da je ponosan što kada se njegovo ime spomene, spomenu se uvijek i Našice. Kaže kao mu je je najviše drago što može prezentirati svoj poziv i mogućnost postati vojni pilot u svojim u Našicama kada leti u Krilima Oluje iznad grada, a to je sada već postala tradicija.

– Drago mi je što ne samo naši sugrađani, već i svi moji Slavonci mogu uživati u gledanju akrobatske grupe iznad slavonskog neba. Tko zna, možda među svom djecom koja dolaze gledati naš program postoji netko tko će jednog dana postati vojni pilot i letjeti na jednoj od naših letjelica. To bi bio pravi ponos za cijeli kraj – sretan je Danijel i naglašava da srce posebno kuca i kako je posebna trema letjeti iznad svojih Našica. U ovoj prelijepoj priči iza Danijela stoji mali krug velikih ljudi kojima ovaj izniman mladić od srca zahvaljuje za sve što je napravio. Prvi su mu tu roditelji jer kako naglašava da njih nije bilo, ne bi bilo ni njega.

– Zapravo, cijela priča o vojsci počela je zahvaljujući mojoj mami koja me prijavila za stipendiju na drugoj godini fakulteta. Bez nje, možda ne bih ni razmišljao o tom putu. Najveća podrška, naravno, bila je moja supruga Maja, koja je odlučila preseliti se iz Našica u Zadar sa mnom, dok sam bio na obuci. Ona je bila uz mene u svim trenucima, i kad je bilo uspona, i kad su dolazili padovi. Bez nje ne bi bilo ni svih ovih godina letenja. Osim njih, tu je i moje društvo, s kojima se i danas čujem. Raskid s rodnim krajem i odlazak u novi grad u 25. godini bio je izazovan, jer osim što ste morali promijeniti mjesto, morali ste i stvoriti novu ekipu. No, kako sam ja poprilično društven i brbljav, to mi nije bilo teško – zaključio je Danijel Rigo koji s osmijehom kaže kako i danas kada sjeda u avion majci niti ne kaže kada leti, supruga je uvijek u određenom strahu, a dječica Lana i Luka kada vide bilo koji avion na nebu, kažu – ”eno tata…”. Na kraju ove jedinstvene priče dolazi grad Našice, pitomi slavonski gradić koji ne samo da je ponosan na ovakve ljude, nego ih čvrsto drži u srcu. Potvrđuje to i gradonačelnik Krešimir Kašuba koji kaže kako satnika Danijela Rigu poznaje dugo, i to ne samo kao uspješnog pilota, već i kao čovjeka koji je ostao povezan s rodnim Našicama unatoč svojoj karijeri u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu. Njihovim poznanstvom se i rodila ideja o suradnji s “Krilima Oluje”.

– Kroz naše razgovore o tome kako dodatno obogatiti program obilježavanja 21. rujna – Dana pobjede nad tzv. JNA i Dana hrvatskih branitelja grada Našica te obljetnice 132. brigade HV, Danijel je odmah pokazao entuzijazam i želju da Našicama pokloni nezaboravan doživljaj – spektakularne akrobatske nastupe “Krila Oluje”. Našice su mjesto s dubokom povijesnom i patriotskom tradicijom, a suradnja s “Krilima Oluje” savršeno se uklopila u naše vrijednosti. Danijelova podrška i angažman bili su ključni u realizaciji ove ideje. Njegova povezanost s gradom omogućila nam je izravan kontakt s grupom i njihovu podršku u organizaciji događaja – kaže gradonačelnik te Danijela otvoreno naziva ambasadorom garda Našica.

– Danijel nije samo vrhunski pilot, već definitivno ambasador Našica na nacionalnoj razini. Kao član “Krila Oluje”, Danijel nastupa diljem Hrvatske i svijeta, ali pritom uvijek s ponosom ističe svoje korijene i povezanost s Našicama. Njegov uspjeh inspirira mlade generacije, a njegova prisutnost u tako prestižnoj zrakoplovnoj grupi doprinosi imidžu našeg grada. Uz to, svaki njegov nastup u Našicama podsjeća nas na vrijednosti koje cijenimo – domoljublje, profesionalnost i predanost. Njegov doprinos promociji Našica je neizmjeran jer kroz njegov rad i nastupe naš grad dobiva dodatnu prepoznatljivost. Mnogi naši sugrađani s ponosom govore o Danijelu kao o “našem pilotu”, što je najbolji dokaz koliko je cijenjen – dodaje Kašuba te najavljuje novu, još jaču i sadržajniju priču Krila Oluje 2025. u Našicama.

– Ova će tradicija biti nastavljena i u 2025. godini jer je interes građana ogroman, a događaj doprinosi jačanju zajedništva i očuvanju sjećanja na vrijednosti Domovinskog rata. Danijel Rigo već je izrazio spremnost da i dalje sudjeluje u organizaciji, a mi kao Grad činimo sve kako bismo osigurali potrebnu podršku. Uz nastupe “Krila Oluje”, želimo nastaviti obogaćivati program pratećim sadržajima, poput izložbi, glazbenih koncerata i edukativnih aktivnosti za mlade, kako bi ovaj događaj bio ne samo spektakl nego i prilika za učenje o našoj povijesti – zaključio je Kašuba.

