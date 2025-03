U sklopu radnog posjeta Virovitičko-podravskoj županiji, ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić sa suradnicima, danas, 6. ožujka, održao je sastanak sa županom Igorom Androvićem te gradonačelnicima i načelnicima s područja županije. Sastanku su nazočili i saborski zastupnici Josip Đakić i Vesna Bedeković.

Na sastanku je bilo riječi o demografskim mjerama koje se provode na području županije, poput naknade za novorođenčad, sufinanciranja dječjeg vrtića te niza drugih.

– Nažalost i u našoj županiji, kao i u velikoj većini Hrvatske, bilježimo manji broj stanovništva u odnosu na 2011. godinu. Mi smo tu kao Županija, s gradovima i općinama krenuli u nekoliko mjera, no te mjere ne mogu biti samo mjere ministarstva ili gradova ili općina ili županije, to moraju biti zajedničke mjere iz više resora. Ono što mogu pohvaliti na razini županije, to su prije svega izgradnje novih vrtića, imamo ih 15-ak unazad dvije do tri godine. Nema općine koja nema novi vrtić i sigurno da je to jedna mjera za proširenje obitelji, ali i za zadržavanje mladih obitelji u ruralnim područjima. Obnovili smo ili rekonstruirali sve male područne škole gdje je po nekoliko učenika u manjim mjestima, ali bez tih malih škola neće biti ni tih mjesta – rekao je župan virovitičko-podravski Igor Andrović.

Dodao je kako Županija ne može svojim stanovnicima povećati plaće, no može smanjiti troškove.

– Tako smo osigurali besplatni radni materijal za sve školarce od prvog do četvrtog razreda. Isto tako uveli smo javnu uslugu linijskog prijevoza gdje srednjoškolci imaju 90 posto niže karte autobusa. Plaćamo punu kartu s Hrvatskim željeznicama studentima koji putuju vlakom na području cijele Hrvatske. Prošle godine smo i obnovili i rodilište ovdje u našoj Općoj bolnici Virovitica i evo prošle godine bilježimo veći broj novorođene djece nego što je to bilo godinu prije – ističe župan, dodavši da vjeruje da će se trendovi poboljšati te da će uskoro broj umrlih biti manji od broja rođenih.

– D ok su se druge zemlje razvijale, mi smo u zadnji u 2013. godini ušli u Europsku uniju i tada počeli koristiti sve one EU fondove koje su koristile zemlje gdje sad možda neki naši mladi ljudi iseljavaju. Dobro koristimo i te resurse i vjerujem da ćemo u budućnosti imati pozitivne pokazatelje i da će se smanjivati ovaj trend pada broja stanovništva – rekao je župan Andrović.

Govoreći o aktualnim demografskim mjerama ministar Šipić je istaknuo Izmjene i dopune Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koje su stupile na snagu početkom ožujka. Njihovim donošenjem iznos jednokratne naknade za novorođeno dijete povećao se s 309 na 618 eura, a limit naknade roditeljskog dopusta u trajanju šest mjeseci za jedno ili dvoje djece, ako ga koristi jedan roditelj ili osam mjeseci ako ga koriste oba, povećava se s 995 na 3000 eura neto do prve godine djetetova života. To znači da će roditelji tijekom cijelog dopusta primati punu plaću ako se radi o plaći do 3000 eura. Također, očinski dopust za jedno rođeno ili posvojeno dijete povećava se s 10 na 20 dana, a za blizance i istovremeno rođenje ili posvojenje više djece s 15 na 30 dana.

– U ovoj županiji općine i gradovi izdvajaju sredstva za novorođenu djecu pa će to biti dodatan plus onome što i ovo ministarstvo radi. Isto tako danas smo predstavili i druge mjere kao i dva velika natječaja vrijedna 13 milijuna eura koji su u tijeku. U prvom redu to je pomoć gradovima i općinama za unutarnje uređenje vrtića, ali i za izgradnju dodatnog sadržaja vani, tj. dječjih igrališta, bilo da se radi u blizini samih vrtića ili gdje lokalna samouprava raspolaže s prostorom. Do sada u tim natječajima nisu bili uključeni privatni i vjerski vrtići, a sada su uključeni i oni, ali se vežu uz gradove i općine – rekao je ministar Ivan Šipić te dodao kako je velik naglasak na sastanku stavljen i na izmjenama Zakona o doplatku za djecu.

Istaknuo je kako je povećanjem plaća došlo do nerazmjera u razredima primanja te kako velik broj roditelja gubi pravo na dječji doplatak, a pod povećalo će biti stavljena i dostatnost iznosa doplatka, odnosno prati li današnje potrebe djece i roditelja. Sve će na koncu, istaknuo je ministar, biti zaokruženo krovnim Zakonom o demografskoj obnovi.

– Bez županija, gradova i općina ne možemo imati kvalitetnu informaciju što se na terenu događa i zato obilazimo cijelu Hrvatsku. Sve kako bismo sljedeće godine, kada planiramo veći proračun ovoga ministarstva, da nam pomognu u formiranju novih ideja, novih prijedloga te da se suzbije problem preniskog nataliteta, a poglavito odlaska mladih ljudi. Zato pripremamo cijeli niz mjera za povratak naših mladih ljudi. Znamo da se i u ovoj županiji vraćaju, ali nažalost to još nije toliko u fokusu u medijima koliko crne statistike. No, ponavljam imamo podatke i javljaju nam se ljudi – kaže ministar.

– Klima se mijenja u Europi i cijelom svijetu po pitanju sigurnosti, ali mi možemo reći da Hrvatska gradi jednu sigurniju priču za svoje ljude, ne samo po pitanju sigurnosti plaće i svih mogućih potpora, nego i doma. Lijepo je vidjeti da se naša djeca i dalje mogu provozati, prošetati i igrati na igralištima, dok nažalost već sad vidimo po pitanju toga u Europi, pa i u bližem susjedstvu se događaju vrlo ružne stvari po pitanju sigurnosti djece – naglašava ministar te dodaje kako je za bolju demografsku sliku nužna sinergija između ministarstava i regionalne te lokalne samouprave.

– Vrlo je važno i priuštivo stanovanje, porezi na nekretnine, sigurnost rada i sve ono što zanima mladog čovjeka. Uskoro će ići nove mjere koje će Vlada prezentirati, cijeli novi paket mjera za naše mlade, pogotovo mlade povratnike, ali i za one koji više nisu mladi, ali se žele vratiti u Domovinu – istaknuo je ministar Šipić.

