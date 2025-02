Bila su to tri iznimno sadržajna dana uz 514 izlagača iz Hrvatske i inozemstva, s mnoštvom poslovnih sastanaka i stručnih predavanja, uz nikad bogatiji vanjski izložbeni prostor, brojne nagrade igre… Bio je to Viroexpo na kojem se i ove godine moglo pronaći sve, od igle do lokomotive, a i ove godine privukao je više od 31.000 posjetitelja. Kada se sve zbroji, organizatori ovogodišnjeg 28. Međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo s pravom mogu biti zadovoljni.

– Dojmovi izlagača i posjetitelja pokazatelj su nam da se naš trud, upornost i rad isplate. Bilo je tu mnoštvo izlagača i usluga, raznovrsnih događanja, kvalitetnih predavanja te zabavnog sadržaja, što je rezultiralo odličnim pokazateljima. Zahvalni smo svima na dolasku i podršci te se okrećemo sljedećem 29. Viroexpu – kazao je direktor Viroexpa Bojan Mijok.

A izlagači su doista oduševljeni. Dokaz tomu je i anketa koju je provela i obradila HGK – Županjska komora Virovitica, a u kojoj je 98 posto izlagača potvrdilo da će doći i na 29. Viroexpo. Gotovo 90 posto je ostvarilo nove poslovne kontakte, a 93 posto anketiranih izlagača dalo je sajmu ocjene vrlo dobar i odličan. Osim toga, njih 90 posto je zadovoljno s prodajom svojih proizvoda. Viroexpo je tako i ove godine opravdao očekivanja, a organizatori sajma se već okreću novim izazovima.

– Viroexpo je tijekom tri dana bio jedna od najznačajnijih pozornica za naše obrtnike, male poduzetnike, gospodarstvenike, poljoprivrednike iz cijele Hrvatske. Nakon svakog sajma, pa tako i ovog imamo niz pozitivnih impresija. No, mi se već okrećemo budućnosti. Budući da nam nedostaje unutarnjeg prostora za sve one koji žele biti unutra, želja nam je u budućnosti izgraditi novu halu od dodatnih oko 1000 četvornih metara zatvorenog izlagačkog prostora čime bismo zadovoljili želje svih oni koji žele biti dio našeg sajma – naglasio je virovitičko-podravski župan Igor Andrović, ujedno i predsjednik Organizacijskog odbora Viroexpa.

Podsjetimo, pokrovitelji ovogodišnjeg Viroexpa bili su: Vlada RH, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvo gospodarstva. Već godinama, sajam uspješno organiziraju: Virovitičko-podravska županija, Grad Virovitica, HGK – Županijska komora Virovitica, HOK – Obrtnička komora Virovitičko-podravske županije, Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije, dok je tehnički organizator Viroexpo d.o.o. Partner sajma su bile Hrvatske šume, a zemlja partner Slovačka Republika. Županija partner ovogodišnjeg sajma je bila Bjelovarsko-bilogorska županija.

(www.vpz.hr, Fotografije: Kristijan Toplak)