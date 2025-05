U Velikoj vijećnici Virovitičko–podravske županije danas, 2. svibnja, je održano potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima braniteljskih i stradalničkih udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2025. godini.

Potpisivanju je nazočio župan Igor Andrović, zamjenik župana Marijo Klement, županijska pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, branitelje i socijalnu skrb Melita Sirovica te predsjednik Odbora za hrvatske branitelje VPŽ i predsjednik Zajednice udruga i članova HVIDRA VPŽ Mato Bubaš koji je pozdravio sve prisutne.

Virovitičko-podravska županija od 2021. do 2024. godine, sa sredstvima za prijevoz, dodijelila oko 99.200,00 eura. U 2025. godini izdvojila je 48 tisuća eura za 30 udruga s 48 odobrenih projekata i programa.

-Potpisali smo ugovore s braniteljskim udrugama za aktivnosti koje su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju. Trideset udruga prijavilo je 48 projekata, a Županija je za njih izdvojila 48 tisuća eura. Raspon dodijeljenih sredstava je od 300 eura pa do tri tisuće eura, ovisno o kakvim aktivnostima se radi. To su aktivnosti poput očuvanje digniteta i promicanje istine o Domovinskom ratu. Isto tako socijalna i psihološka pomoć našim hrvatskim braniteljima za podizanje kvalitete života i njih i njihove obitelji. Mogli su se javiti za razno razne aktivnosti, najviše je tu obilježavanje obljetnica, ali isto tako i razno razne sportske, glazbene manifestacije. Sve je to u svrhu sjećanja na Domovinski rat, prije svega na one koji su položili živote za našu hrvatsku državu, ali isto tako i za sve one stradale i za sva ona događanja koja su bitna za Domovinski rat – rekao je župan Andrović.

Jedna od Udruga koja je potpisala ugovor je Udruga 81. Gardijske bojne “Kumovi” Virovitica.

-Od županije smo ove godine dobili 1.500 eura, a dobivena sredstva potrošit će se na obilježavanje važnih datuma u Domovinskom ratu. Zna se da je 81. gardijska bojna sudjelovala svim najvažnijim operacijama Domovinskog rata. Tako smo već jučer obilježili 30. obljetnicu vojnoredarstvene operacije “Bljesak” u Okučanima, slijedi nam Oluja, Maestral, Ljeto 1995. Zahvaljujem županiji što svake godine prepoznaje rad i trud braniteljskih udruga da bi se sačuvalo sjećanje na Domovinski rat, na naše poginule pripadnike. Svake godine podržavaju naše projekte, pomažu financijski, pomažu s prijevozom, tako da je suradnja braniteljskih udruga i Županije odlična – rekao je Michael Mikolčić, tajnik Udruge.

Braniteljske udruge jedne su od najaktivnijih udruga na području VPŽ sa sve brojnijim i posjećenijim aktivnosti, a Županija, uz ova sredstva, organizira i prijevoz autobusima za Dan sjećanja na žrtvu Vukovara te za obljetnice vojno-redarstvenih operacija „Oluja“ i „Bljesak“.

Odluku o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima braniteljskih i stradalački udruga te nazive projekata možete pogledati OVDJE.

(icv.hr, vpz.hr, ib)