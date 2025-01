Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, u sklopu provedbe projekta ”Preserving and restoring floodplain forest habitats along the Mura-Drava-Danube rivers”, organizirala je danas (petak) tradicionalnu zimsku biciklijadu 5. Winter Wetlands Bike Tour.

Biciklijada je održana povodom Svjetskog dana vlažnih staništa u Posjetiteljskom centru Dravska priča u Noskovcima, a započela je dočekom i registracijom sudionika.

Pozdravne riječi okupljenima u konferencijskoj sali Dravske priče uputila je ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije Tatjana Arlnold Sabo, a pozdrave u ime župana Virovitičko-podravske županije Igora Androvića i svoje osobno uputila je direktorica Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije Martina Jakelić.

Uslijedilo je predstavljanje Svjetskog dana vlažnih staništa koje je prezentirao biolog i voditelj istraživačke stanice Javne ustanove Vladimir Juhas, a nakon toga je glavni čuvar prirode u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije Vladimir Ajhler predstavio projekt t LIFE RESTORE for MDD i provedene projektne aktivnosti Javne ustanove VPŽ.

Na kraju prezentacije i predstavljanja, ravnateljica Tatjana Arnold Sabo je uz čestitke nagradila troje sudionika svih dosadašnjih pet Biciklijada održanih povodom Svjetskog dana vlažnih staništa u Dravskoj priči, Andrijanu Bauer, Nikolinu Perić Volenik i Denisa Urbaneka.

Nakon što su djelatnici sudionicima podijelili bicikle te kacige i drugu zaštitnu opremu, sudionici biciklijade krenuli su od Posjetiteljskog centra Dravska priča u Noskovcima prema rijeci Dravi u općini Čađavica. Sudionici su biciklirali kroz područja koja su dio Regionalnog parka Mura-Drava, prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, te ekološke mreže Natura 2000 i Europskog zelenog pojasa.

Po povratku u Dravski priču za sve sudionike ovogodišnje biciklijade bila je pripremljena okrjepa.

(icv.hr, adf)