Povezivanje učenika i nastavnika iz različitih kultura, učenje koje nadilazi državne granice, upoznavanje sa stranim obrazovnim sustavima, promicanje jezičnih vještina i međukulturalnog razumijevanja, tolerancije te otvorenosti prema različitostima – sve to omogućava inovativni obrazovni program koji povezuje škole iz različitih zemalja Europe, eTwinning.

Osmišljen s ciljem razvijanja zajedničkih, kreativnih projekata koristeći moderne tehnologije, digitalne alate i posebnu platformu ESEP (European School Education Platform), eTwinning potiče djecu da razvijaju svoje kritičko razmišljanje i informatičke vještine, potpuno besplatno.

Tehnička škola Virovitica aktivno sudjeluje u eTwinning projektu već petu godinu zaredom, a od 2023. godine ponosni je nositelj oznake eTwinning škole. Ove godine uključeni su u dva eTwinning projekta međunarodnog karaktera, čiji je osnivač i voditelj Vlatka Hižman-Tržić, profesorica matematike u Tehničkoj školi Virovitica.

200 UČENIKA U BORBI PROTIV NASILJA

Naime, prvi ovogodišnji eTwinning projekt Tehničke škole Virovitica jest uvijek aktualna tema borbe protiv nasilja. “0 violence for 100 tolerance” je projekt u kojemu 8 nastavnika Tehničke škole sudjeluje zajedno s nastavnicima iz Grčke, Rumunjske, 2 škole iz Italije, 4 škole iz Turske i školom iz Libanona, a prijavljeno je gotovo 200 učenika.

U vremenu sve veće potrebe za sigurnosnim mjerama u osnovnim i srednjim školama, cilj ovog projekta jest različitim aktivnostima potaknuti učenike na iskazivanje tolerancije, empatije i poštivanja različitosti u borbi protiv raznih oblika nasilja – od vršnjačkog i nasilja u mladenačkim vezama, do sveprisutnog Cyber nasilja.

– Nedavni tužni događaj u zagrebačkoj školi potaknuo nas je da se još više bavimo uvijek aktualnom temom vršnjačkog nasilja. Riječ je o zaista dobrom projektu koji progovara o važnim stvarima i osnažuje učenike za što bolju borbu protiv nasilja svih vrsta. Izrađuju plakate, brošure, različite videozapise, sudjeluju u radionicama i kvizovima. Za sada su svi jako zadovoljni ovim online radom, potpomognutim raznim digitalnim alatima, i učenici i nastavnici – govori Vlatka Hižman-Tržić, voditeljica projekta koji je započeo u srpnju 2024., a planirani završetak je u lipnju 2025.

Spomenuvši vršnjačko nasilje, Hižman-Tržić dotaknula se trenutne situacije u Tehničkoj školi Virovitica.

– U našoj školi do sada nismo imali većih problema. Postoje učenici koji trpe neki oblik nasilja, a koji se potom jave našoj stručnoj službi i psihologinji koja to doista uspješno rješava. Naravno, uvijek ima slučajeva prešućenog nasilja, ali tu smo i mi razrednici da pokušamo utjecati na to i pomoći učenicima i njihovim roditeljima koliko god možemo – osvrnula se profesorica.

ZDRAVLJE U STATISTICI

Uz projekt koji podiže svijest o važnosti prevencije nasilja, kako u stvarnom životu, tako i na internetu, Tehnička škola Virovitica ujedno je osnivač i drugog eTwinning projekt – “Statistika i vjerojatnost našega zdravlja”.

– Matematičarka sam po struci i ovdje je riječ o stručnom projektu iz matematike u kojemu sudjeluju učenici iz 12 srednjih škola iz Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Srbije, a prijavljeno je 94 učenika i 13 nastavnika. Cilj jest potaknuti učenike na kritičko i kreativno razmišljanje o našemu zdravlju, okolišu i kako smanjiti naš ugljični otisak – objašnjava Hižman-Tržić.

Naime, učenici su osmislili anketu na temu zdravlja i njihovih zdravstvenih navika, te će cirkularno po školama u različitim digitalnim alatima obrađivati, grafički prikazati i analizirati prikupljene podatke.

– Primjerice, učenici Tehničke škole Virovitica obrađivat će podatke učenika iz Makedonije. Potom ćemo napraviti raspravu u kojoj ćemo razmišljati kako možemo doprinijeti tome da smanjimo ugljični otisak i nadamo se dobrim rezultatima – dodaje.

Dok su dva spomenuta projekta u provedbi, Tehnička škola Virovitica, kao višestruko nagrađivana za sudjelovanje u međunarodnim projektima, usmjerava svoje planove prema budućim aktivnostima. Ovo svakako nije kraj eTwinning priče u ovoj virovitičkoj školi, zaključuje profesorica.

(icv.hr, dj)