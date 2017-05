Novih 1.000 hektara navodnjavanih površina za VPŽ: Igor Andrović potpisao ugovore za sustave navodnjavanja Novi Gradac – Detkovac i Đolta

U Vladi Republike Hrvatske, u nazočnosti premijera Andreja Plenkovića te ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić potpisala je ugovore o financiranju operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ u provedbi mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“. Ugovori su potpisani s predstavnicima Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Zadarske, Brodsko-posavske i Dubrovačko-neretvanske županije.

U ime Virovitičko-podravske županije, ugovore za dva sustava navodnjavanja, Novi Gradac – Detkovac i Đolta, potpisao je županijski pročelnik za poljoprivredu, gospodarstvo i EU fondove Igor Andrović.

– Riječ je o 1.000 hektara navodnjavane površine vrijednosti oko 55 milijuna kuna. Ovime nastavljamo priču koju smo započeli sa sustavnom navodnjavanja Kapinci-Vaška. Uz postojećih 1.260 hektara i ovih 1.000, na području Virovitičko-podravske županije imat ćemo gotovo 2.500 hektara površine pod navodnjavanjem. To će mnogo značiti za naša mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva jer će se moći prebaciti na dohodovnije kulture, a ujedno je i prilika za investicije onima koji će se baviti i preradom tih kultura. Ono što je bitno naglasiti je da ćemo ove sustave navodnjavanja izgraditi zahvaljujući EU fondovima i Programu ruralnog razvoja koji ove projekte financiraju u stopostotnom iznosu. – rekao je Igor Andrović.

U Hrvatskoj imamo oko milijun hektara poljoprivrednog zemljišta, a od toga se navodnjava samo 10.000 hektara, odnosno 1 posto. To je jako loše i poražavajuće budući da je u RH pod navodnjavanjem samo 0,8 posto površina, a u Slavoniji iznad 1 posto.

Unatoč tome, Virovitičko-podravska županija radi na izgradnji najvećeg sustava navodnjavanja u Republici Hrvatskoj, a to je sustav Kapinci – Vaška veličine 1.280 hektara koji treba biti otvoren u rujnu ove godine u sklopu Dana Županije, a koji s 99 posto financiraju Hrvatske vode i s 1 posto Županija.

Uz navedene sustave navodnjavanja, trenutačno je u fazi projektiranja i sustav navodnjavanja na području općine Lukač veličine oko 1.000 hektara, a projektira se i druga faza sustava navodnjavanja Kapinci – Vaška.

– To je ukupno oko 5.000 hektara navodnjavanih površina čime bi mi za 50 posto povećali ukupne navodnjavane površine u Republici Hrvatskoj i to nas čini liderom te ujedno znači i novu prehrambeno-prerađivačku industriju u županiji. Tu nećemo stati već planiramo nastaviti i do 2020. godine imati isprojektirano oko 10.000 hektara, što je prosjek u razvijenim zemljama. – naglasio je Igor Andrović. (icv.hr, mb; vpz.hr; foto: Kristijan Toplak)