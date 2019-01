LAG Marinianis predavanjem Slatinčanima približio eko proizvodnju lijeske

Proizvođači lijeske sa slatinskog područja, te oni koji će to tek postati okupili su se jučer (subota) u Hrvatskom domu u Slatini gdje je za njih zanimljivo predavanje o ekološkoj proizvodnji lijeske organizirao LAG Marinianis u suradnji s tvrtkom BIOinput.

Uvodno, sve je nazočne pozdravila voditeljica LAG-a Marinianis Renata Butka, a samo je predavanje bilo vrlo interaktivno, budući da su proizvođači lijeske vrlo informirani i željni novih rješenja i znanja, te su ovim predavanjem dobili korisne informacije. Predavanje su proveli predstavnici tvrtke BIOinput, Martina Borić i Krunoslav Jakopin, na kojemu su se sadašnji i budući uzgajivači ove voćke, kako se moglo čuti jedne od najprofitabilnijih kod nas, dobili spoznaja o zimskom tretiranju lijeske, zaštiti lijeske od štetnika, kvaliteti gnojidbe, rezidbi nasada…

Krunoslav Jakopin je nakon predavanja na zasadu lijeske OPG-a Repić u Ivanjbregu prikazao zainteresiranima rezidbu voćaka u zimskom periodu, naglasivši na što sve, ovisno o sorti, treba obratiti pozornost prilikom rezidbe i koliko je važno rezidbu obavljati od samog početka.

– Vrlo sam zadovoljan s ovim što sam čuo na predavanju, jer novi sam u uzgoju lijeske pa su mi ove spoznaje iznimno korisne. Planiram u skoroj budućnosti na svom imanju zasaditi lijesku. Nisam znao koji razmak između voćki treba biti, kako i kada vršiti rezidbu, te sve ono što su nam predavači sada prenijeli – rekao nam je budući proizvođač lješnjaka, Marko.

Lijeska

Lijeska je sredozemna kultura i izrazito heliofitna biljka. Vrlo je neobična voćka, jer za razliku od drugih vrsta koje cvatu u proljeće, ona cvate zimi i to od prosinca do ožujka. Korijen joj raste i razvija se vrlo plitko, u sloju od oko 30 centimetara. Rese su muški cvjetovi, a ženski su jedva vidljivi i imaju izrazito crvene tučkove. Divlje vrste lijeske sasvim dobro rastu u konti­nentalnom dijelu zemlje, uglavnom na proplancima i rubovima šuma, na lošim i siromašnim tlima. Životni vijek lijeske je od 70 do 100 godina, a plod donosi od 50 do 70 godina. Počinje rađati u trećoj ili četvrtoj godini, a u puni rod dolazi sa sedam ili osam godina. U punom rodu jedno stablo daje od 8 do 12 kilograma lješnjaka, a od ploda oko 50% otpada na ljusku. Ovisno o uzgojnom obliku, gustoći sadnje, vremenu starosti i drugih agrotehničkih čimbenika, prinosi se kreću od 2,2 do 3,6 t/ha. (ADF; Fotografije D. Fišli, R. Butka)