Završen 31. Malonogometni turnir ”Zima 2018./19.” u Čačincima: Trijumf Gideon brothersa iz Viljeva

Jedan od najstarijih malonogometnih turnira u Slavoniji i Baranji, onaj orahovački spustio je zastor na svoje 31. izdanje. Bilo je drame, suza i osmijeha, a na kraju su ipak pobijedili nogomet i sport i to je ono najvažnije.

Velika završnica započela je ogledom najmlađih uzrasta do osam godina između Škola nogometa Slatina i Papuk u kojoj su Slatinčani slavili s konačnih 3:1. Najbolji strijelac ovog dijela turnira je Luka Jurlina iz Slatine, vratar njegov suigrač Dario Tuzlak dok je najboljim igračem proglašen Tin Patkoš iz Papuka.

U konkurenciji do 10 godina slavio je NK Martin Apartmani Sertić i to kontra ŠN FEŠK. Najbolji strijelac ove kategorije je Patrik Vidaković (ŠN Fešk), vratar Leon Katruša iz pobjedničke ekipe dok je najbolji igrač odnosno igračica FEŠK-a Laura Ribić.

Finale uzrasta do 12 godina donijelo je ogled MNK Apokalipse Nova Bukovica i ŠN FEŠK. Nakon konačnih 0:0, precizniji su bili Bukovčani i ponijeli naslov prvaka. Najbolji strijelac kod U-12 je Marko Jozić iz Voćina, vratar Tomislav Volenik (ŠN FEŠK) dok je najbolji igrač Matej Bračun iz pobjedničke ekipe.

U kategoriji do 14 godina naslov prvaka pripao je ekipi Slanci Zdenci visokom pobjedom od čak 5:0 kontra vršnjaka iz Sladojevaca. Prvi strijelac ovog uzrasta je Dorijan Jakobek iz FEŠK-a, a vratar i igrač su iz pobjedničke ekipe, Petar Čiš i Matej Jukić.

U juniorskom dijelu natjecanja finalni dvoboj OPG-a pripao je Rukavini iz Crkvara pogotkom Filipa Lončarevića. Prvi juniorski topnik je Matej Rukavina, vratar Petar Kratzl, a igrač Filip Lončarević, svi iz ekipe pobjednika.

Zanimljivost se dogodila u najstarijoj, veteranskoj konkurenciji. Naime u finalu je Noja United iz Donje Pištane pobijedila ekipu Mars napada nakon boljeg izvođenja šesteraca i tako je nakon punih 15 godina nakon osvajanja seniorskog turnira, uzela i veteransko zlato u gotovo istom sastavu. Najbolji strijelac veterana je Dragan Ostojić iz drugoplasirane ekipe kao i vratar Nikola Mišević, dok je najbolji igrač Nojaš Stipica Bušljeta.

-Lijepo je biti ponovno na vrhu, uspjeli smo se nekako okupiti uz par pojačanja i ponovno se vratili pobjedama – rekao je Mario Kovač, kapetan Noje.

U finalu mjesta sastali su se Voćin i Slatina. Voćinčani su zasluženo slavili nošeni Antom Vicićem koji je postigao hat-trick. Najbolji strijelci ove konkurencije su igrači Slatine, Zdenko Lončarek i Patrik Fotez, vratar Marin Jaković te igrač Emanuel Jaković oba iz Voćina.

Utakmica ze treće seniorsko mjesto donijela je odličan i dramatičan ogled između čačinačkog Lješnjak Uniteda i ekipe Žali bože Borik. Bila je utakmica s puno preokreta da bi vrhunac donijela posljednja sekunda. Naime, Lješnjak je vodio 4:3 i u doslovno posljednjoj sekundi susreta Hrvoje Čović poslao je loptu u mrežu i donio šesterce. I tu je bilo drame do posljednjeg šuta kada ulogu vratara preuzima ponajbolji ”lješnjakovac” Elvis Mihaljević i brani udarac da bi potom sam preuzeo odgovornost izvođenja šesterca i pogodio.

Veliko seniorsko finale između feričanačkih Džezera CB Radić Osječko i Gideon brothersa iz Viljeva opravdalo je svoj epitet. Utakmica s puno taktičkog nadmudrivanja, dobrih poteza i naravno na kraju drame. Prvo poluvrijeme proteklo je gotovo u ispitivanju snaga, no u drugom vatra. U 32. minuti vode Viljevčani pogotkom Pavla Vicića, a samo dvije minute poslije Marin Pavlović poravnava. Do kraja su obje momčadi imale nekoliko prilika, Viljevčani čak i slobodan udarac iz šestog akumuliranog prekršaja, no rezultat se nije mijenjao. I onda šesterci. U uvodu, mirni su bili Kapraljević i Peharda s jedne te Vicić i Prlić s druge strane. Loptu potom uzima Džezer Torčić, no njegov udarac sjajno brani Knežević. Marko Vincetić imao je meč loptu u nogama i nije zadrhtao.

Veliko slavlje za Gideon Brothers kojima je pripala novčana nagrada od 16 tisuća kuna, a iz čijih redova su došli i najbolji vratar i igrač Darko Knežević i Milan Prlić dok su titulu najboljeg strijelca podijelili Vladimir Torčić, Dino Milinović i Domagoj Ninčević.

Fair-play ekipa turnira je Auto škola Zebra Slatina. Finale je bilo pravi sportski praznik pred oko 400 ljudi, a nagrade najboljima uručili su predsjednik Organizacijskog odbora Vlado Grgić i načelnik općine Čačinci Mirko Mališ.

FINALE SENIORI:

DŽEZERI CB RADIĆ OSJEČKO – GIDEON BROTHERS 1:1 (2:3 p)

Čačinci. Dvorana OŠ AG Matoš. Gledatelja: 400

Suci: Ivica Srednoselac i Tomislav Valent (oba Slatina)

Strijelci: 0:1 – P. Vicić (32. min.) i 1:1 – Pavlović (34. min.)

Penali: 1:0 – Peharda, 1:1 – A. Vicić, 2:1 – Kapraljević, 2:2 – Prlić, 2:3 – Vincetić

DŽEZERI CB RADIĆ OSJEČKO: Banović, Peharda, Kundid, Purgar, Pavlović, Mikola, Marić, Jović, Kapraljević, Torčić, Jelčić, Amdidžić i Tomić. Trener: Željko Strilić.

GIDEON BROTHERS: Knežević, Bockovac, Vicić A., Vicić P., Vuković, Karamarković, Prlić, Janžek, Kopić, Vincetić i Grgić. Trener: Hrvoje Vincetić.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)