AMAZONE OF EUROPE BIKE TRAIL Bciklističkom rutom do ravnomjerne raspodjele dobrobiti za 5 zemalja

Danas, 26. travnja, u Informativno edukativnom centru-hostelu Dravska priča, održana je 2. radionica s lokalnim dionicima, kao dio projektnih aktivnosti Javne ustanove u provedbi projekta Amazone of Europe Bike Trail, koji se provodi u sklopu Interreg Danube Transnational Programme-a, s temom „Biciklistička staza Amazon of Europe Bike Trail na području Virovitičko – podravske županije“.

To prigodom nazočne je u ime organizatora radionice pozdravila ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije Tatjana Arnold Sabo. Ravnateljica T. A. Sabo potom je predstavila projekt Amazon of Europe Bike Trail, čiji je cilj razviti biciklističku rutu Amazon of Europe kao proizvod održivog turizma u planiranom prekograničnom Rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav, a koji će osigurati ravnomjerniju raspodjelu dobrobiti za lokalno stanovništvo, posjetitelje i prirodu na području 5 zemalja.

Planirane biciklističke rute na području Virovitičko – podravske županije i svih 5 zemalja koje su uključene u projekt (Austrija, Slovenija, Mađarska, Hrvatska i Srbija) predstavio je Antun Damjan, viši stručni suradnik za zaštićene dijelove prirode. Predstavljena je planirana infrastrukturna oprema koja će biti postavljena uz stazu na području svih 5 zemalja.

Ivan Fućkar, KEKS – klub za ekspedicionizam i sport iz Virovitice i Ivan Vrbanić iz biciklističkog kluba BOR Virovitica kroz svoje su prezentacije predstavili rad u svojim klubovima, organizaciju humanitarnih akcija i biciklističkih događaja na području Virovitičko-podravske županije.

Nakon rasprave o predloženim rutama na području Virovitičko-podravske županije, idejnim rješenjima za infrastrukturu i signalizaciju, zaključeno je da su predložene biciklističke rute dobro osmišljene i u skladu s razvojem rekreativnog biciklizma, predložena infrastruktura odgovara potrebama razvoja cikloturizma, a signalizaciju je potrebno uskladiti s novim pravilnikom o signalizaciji, koji je u postupku izrade. (www.icv.hr, virovitica-nature.hr)