AUTOBUSOM U BLEIBURG Hrvatski časnički zbor grada Orahovice organizirao prijevoz od Orahovice do Bleiburga za 45 osoba

Hrvatski časnički zbor grada Orahovice i Hrvatski domobran Udruga ratnih veterana Hrvatske ogranak Orahovica već niz godina u suradnji s drugim braniteljskim udrugama proizašlih iz Domovinskog rata Orahovice organiziraju odlazak mještana bivše općine Orahovice autobusom u Bleiburg. Cilj ovog putovanja je očuvati uspomenu na sve nedužne žrtve Drugog svjetskog rata koje su stradale na Križnom putu. Hrvatski časnički zbor grada Orahovice organizirao je prijevoz od Orahovice do Bleiburga za 45 osoba, kotizacija po osobi iznosi 30 kuna. Svi zateresirani mještani za odlazak u Bleiburg se mogu upisati u Knjižari i papirnici Libra Orahovica do 17. svibnja do 15 sati. Polazak sudionika autobusom iz Orahovice za Bleiburg je 18. svibnja ispred Hotela „Dukat“ Orahovica u 2 sata. (www.icv.hr)