BOCA ISTINE Stand up komedija Slavonca, Zagrepčanina i Bosanca do suza nasmijala Virovitičane

Virovitica je jučer (petak) uživala u stan up komediji. Nekima je to bilo prvi puta da gledaju ovu kazališnu formu, ali ne i zadnji jer reakcije su bile sjajne – cijela dvorana je orila od smijeha. Za to je zaslužnan šaljivi trojac – Tin Sedlar, Marko Dejanović i Goran Vinčić, komičari iz Studija Smijeha, jedinog comedy kluba u regiji. Jedan je Zagrepčanin, drugi je Slavonac, a treći Bosanac, svi znaju nasmijati publiku, ali i jako dobro se šaliti na svoj račun. Virovitica je uživala u njihovim šalama, pričama i forama, osobito prvi red koji je bio na meti sva tri komičara. (www.icv.hr, žđl)