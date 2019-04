DOBRA DJELA POVODOM USKRSA Županijski savjet mladih i djelatnici Županije donirali namirnice za potrebite

Županijski Savjet mladih u suradnji s Virovitičko-podravskom županijom i županijskim ustanovama već tradicionalno organizirali su akciju prikupljanja namirnica za korisnike Socijalne samoposluge. Prema riječima predsjednice Županijskog savjeta mladih Melite Ilakovac, njihov cilj je poticati mlade da se afirmiraju i prepoznaju da je humanost jedna od najvažnijih vrlina čovjeka te pomoći potrebitima, osobito u vrijeme blagdana.

Na hvalevrijednoj donaciji zahvalila je Željka Grahovac, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Virovitica.

– Uskrs je praznik ljubavi i ako tih dana učinimo dobro djelo sigurno ćemo pomoći nekome da mu budu radonsiji ovi blagdani jer za radost smo stvoreni. Pomaganje ljudima je aktivnost koja najviše utječe na naše duševno raspoloženje i na mir u srcu. Čovjek ne može biti niti radostan niti miran ako misli samo za sebe. Pomoć drugima je jedini način da budemo radosni i mirni u srcu – uskrsna je poruka Željke Grahovac kojom je istaknula zahvalnost svima onima koji pomažu potrebitima.

Ove donacije biti će podijeljene u svibnju kroz pakete za umirovljenike-samce do 65 godina s mirovinama do 1.500 kuna i dvočlana staračka domaćinstva koja zajedno imaju primanja do 2.000 kuna. Također, Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica povodom Uskrsa već je podijelilo 148 paketa. Vrijednost paketa je oko 100 kuna, a sadrži trajne namirnice i higijenske potrepštine. (www.icv.hr, žđl, Foto: Ž. Đaković Leš)