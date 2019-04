Iz Programa ruralnog razvoja gotovo 17 milijuna kuna za tri projekta s područja Virovitičko-podravske županije

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, Tomislav Tolušić prisustvovao je danas (utorak) potpisivanju 21 ugovora za ulaganja u sektoru voća, povrća, stočarstva i peradarstva, koje je s poljoprivrednicima potpisala ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Matilda Copić. Ukupna vrijednost potpore projektima iznosi 112 milijuna kuna dok je ukupna vrijednost ulaganja 230 milijuna kuna.

Ugovori su rezultat 5. natječaja iz operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva namijenjenog isključivo sektoru voća i povrća te sektoru stočarstva i peradarstva kojim je na raspolaganje stavljeno 400 milijuna kuna.

– U posljednje dvije godine za ovaj tip operacije raspisujemo ciljane sektorske natječaje s posebnim rang listama za velike i male poljoprivrednike odnosno za one do 250 tisuća eura ekonomske vrijednosti gospodarstva i one čija vrijednost prelazi 250 tisuća eura. Tako smo došli do poštenih i transparentnih kriterija koji svima daju jednake šanse za sufinanciranje maksimalno 50% prihvatljivih troškova projekta, odnosno maksimalno milijun eura, a za mlade smo osigurali i dodatnih 20 % sufinanciranja. U prethodna četiri natječaja do sada smo ugovorili 908 projekata s ukupnim iznosom potpore od 1,64 milijarde kuna i iznosom prihvatljivih ulaganja od 2,61 milijardi kuna. Svaki eurocent uložen u ove projekte garantira očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta u ruralnim područjima, a našu poljoprivrednu proizvodnju diže na jednu višu razinu jer postaje opremljenija i modernija, a time i konkurentnija na tržištu – izjavio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, pri čemu mladi poljoprivrednici mogu biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i kraće, te proizvođačke organizacije.

Na natječaju se moglo ostvariti od 5 tisuća do milijun eura, dok je najviša vrijednost potpore po projektu za početnike 100 tisuća eura. Intenzitet potpore je najviše 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a za mlade poljoprivrednike intenzitet potpore se uvećava za 20 posto.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iz ovog natječaja iznosio je 400 milijuna kuna od čega:

120 milijuna kuna za ulaganja u sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6 tisuća do 250 tisuća eura SO

80 milijuna kuna za ulaganja u sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250 tisuća eura SO

120 milijuna kuna za ulaganja u sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8 tisuća do 250 tisuća eura SO i

80 milijuna kuna za ulaganja u sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250 tisuća eura SO.

(poljoprivreda.gov.hr)