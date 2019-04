KK MLADOST ČAČINCI PRVACI 3. LIGE ISTOK Jerbić i društvo poigrali se u finalu playoffa

Na sjajan način je za sve ljubitelje košarke u Čačincima i okolici završeno ovosezonsko natjecanje 3. muške košarkaške lige Istok. Naime, KK Mladost Čačinci i u drugom je ogledu finala playoffa uvjerljivo svladao Beli Manastir, bilo je 88:67.

Po 12 koševa za Mladost su zabili Miroslav Radaković i Domagoj Grundler, po 10 Ivan Nekić i Simon Matišić, po 9 su “stavili” Vedran Škiljić i Davor Brbot, 8 Mario Jukić, 5 Luka Jerbić, po 4 Vlado Cingel i Adriano Jukić, tri koša postigao je Marin Milak te 2 Manfred Tokić.

Na kraju utakmice u sklopu svečanosti promocije prvaka odličja i pokal Mladostašima uručio je tajnik Košarkaškog saveza Brodsko-posavske županije Miroslav Vagner.

-Sve čestitke Košarkaškom klubu Mladost Čačinci, koji su ove sezone pokazali da su uvjerljivo najbolja momčad lige i zasluženo osvojili naslov prvaka. U ovom klubu se odlično radi, spojili su odličnu momčad i što je najvažnije jako dobro rade s mladima – rekao je Vagner.

Trener prvaka Mario Anđelić bio je presretan što je pokal prvaka nakon godinu dana vraćen u Čačince i to na kakav način, bez poraza u cijeloj sezoni.

-Prije svega, svaka čast dečkima na ovom velikom uspjehu, jer evo, ovo je nama drugi puta u tri godine da smo bez poraza prvaci. Vjerujte, to je jako teško ostvariti, ali jednostavno ovo je sjajna ekipa prepuna odličnih košarkaša, koja je to pokazala i dokazala na terenu. Ove sezone smo spojili odličnu momčad. To su dečki iz tri mjesta, Čačinaca, Orahovice i Slatine i ono što mene posebno veseli je da je sport konačno spojio sve ove ljude koji vole košarku. Prije nekih 10-15 godina je bilo nezamislivo da kapetan Orahovice zaigra za Mladost, a evo Miroslav Radaković je danas jedna od naših perjanica, tu je i Nekić, ma to su sve sportaši koji su sada pokazali svoju ljudsku i sportsku veličinu, isto kao i ovi dečki iz Slatine koji nemaju klub. Sve to sjajno funkcionira i ponosan sam što sam trener ovako velike momčadi. Ono što bih ja jako želio, a to je da nakon ovog naslova odemo i u viši rang, jer ova je momčad uz dobar trening definitivno spremna i za drugu ligu – kaže Anđelić, koji je u tijeku sezone kad je zatrebalo, obukao dres Mladosti i zaigrao.

-Nije bilo lako kroz sezonu, kod kuće su svi nezgodni i teško je dobiti bilo koga u gostima. Nezgodno je bilo u Novoj Gradišci, Valpovo je na njihovom terenu teško dobiti, a naravno tu je i Beli Manastir, koji je odlična ekipa i zasluženo je bila u finalu. Igrači su na svakoj utakmici pokazali “zube” i ogroman karakter i to nas je dovelo do ovog velikog trijumfa – nastavio je Anđelić.

Škola košarke u Čačincima jako dobro radi, radi se i s djevojkama i mladićima.

-S mladima radi naš kapetan Luka Jerbić i ide to nekako. Moram priznati da imamo puno manje djece nego nekada, puno ih ode igrati nogomet, no borimo se i vjerujem kako će ovaj rezultat privući još veći broj djece košarci. Isto tako, puno je djevojaka koje rade i volio bih kada bi i one opet zaigrale u jednoj od liga, to zasigurno već sada mogu. Bez mladih nema budućnosti, ne bi niti ovog rezultata bilo bez te škole košarke i vjerujem kako će košarka ponovno biti ponos Čačinaca – zaključio je Anđelić.

Kapetan Luka Jerbić visoko je podigao pobjednički pokal povevši svoju momčad pred publiku da zajedno proslave naslov prvaka.

-Osjećaj je sjajan, iako je danas košarka u Čačincima malo zapostavljena, više svi nekako odlaze na nogomet, mi imamo svoju vjernu publiku koja je uvijek uz nas i koja ima velike zasluge za ovaj uspjeh. Kapa dolje svim dečkima koji su se na svakoj utakmici borili do kraja i pokazali koliko vrijede – zaključio je Luka Jerbić.

