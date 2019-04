MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Potpisani ugovori za vrtiće i vatrogasne domove – 106,2 milijuna kuna potpore iz Programa ruralnog razvoja

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, Tomislav Tolušić prisustvovao je jučer (ponedjeljak) u Zagrebu, potpisivanju ugovora za 10 vrtića i 6 zajedničkih vatrogasnih domova ukupno vrijednih 106,2 milijuna kuna, odnosno 60 milijuna kuna za dječje vrtiće i 46,2 milijuna kuna za zajedničke vatrogasne domova.

Ugovore je u ime Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisala ravnateljica Matilda Copić s osnivačima tih ustanova čiji su projekti zadovoljili uvjete na natječaju tipa operacije 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu Programa ruralnog razvoja RH.

-Danas smo došli do brojke od 200 ugovora za dječje vrtiće u ruralnim sredinama. Ti će vrtići biti izgrađeni, opremljeni ili rekonstruirani s više od milijardu kuna ulaganja iz Programa ruralnog razvoja RH. To znači da će djeca iz manjih mjesta dobiti jednake, ako ne i bolje uvjete, od svojih vršnjaka iz velikih gradova. Želimo radno aktivnu i mlađu populaciju privući u ruralne sredine, a izgradnja dječjih vrtića i ostalih sadržaja koji život čine lakšim, ugodnijim i privlačnijim samo je prvi korak do ostvarenja tih ideja. Svaki projekt koji financiramo je projekt za budućnost jer čuva postojeća i stvara nova radna mjesta. Ukupna vrijednost ovih 16 projekata koji će se realizirati u naseljima s najviše 5.000 stanovnika je 127,12 milijuna kuna od čega je 106,2 milijuna kuna financirano sredstvima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske – izjavio je potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

Cilj mjere 7 Programa ruralnog razvoja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, razvoj ruralnog gospodarstva te poticanje društveno-ekonomske održivosti sufinanciranjem ulaganja izrade kvalitetnih lokalnih strateških dokumenata, rekonstrukcije i izgradnje cestovne i komunalne infrastrukture, izgradnje objekata namijenjenih predškolskom odgoju, kulturnim i društvenim aktivnostima te širenju sportsko- rekreacijskih sadržaja čime se stvaraju preduvjeti za poticanje društveno-gospodarskog rasta i zaustavljanje depopulacijskog trenda.

Na natječaju se moglo ostvariti od 80 do 100 % sufinanciranja projekta, ovisno o razvrstavanju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.

Iz ove mjere do sada je, zaključno s današnjim danom, ugovoreno financiranje 200 dječjih vrtića, 20 društvenih domova i kulturnih centara, 18 vatrogasnih domova, nekoliko groblja, tržnica, javnih zelenih i prometnih površina, 4 sportska objekta i jedan turističko-informativni centar. Sve te projekte iz Programa ruralnog razvoja sufinanciramo sa gotovo 1,3 milijardi kuna.

(poljoprivreda.gov.hr)