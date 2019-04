OTVORENA MOTOCIKLISTIČKA SEZONA Defileom i poligonom sigurne vožnje ukazali na oprez u prometu

U organizaciji Moto kluba “Alka” Špišić Bukovica danas (subota) je održan “Defile i poligon sigurne vožnje” od Špišić Bukovice do Virovitice. Na defileu su, uz domaćine, sudjelovali članovi Moto kluba “Speed” Slatina, Moto kluba “Kumovi” Virovitica, Moto kluba “Zvijeri” Čađavica, kao i Policijska uprava Virovitičko-podravska. Polazak je bio iz Club housea MK “Alka”, a odrediše poligon HAK-a gdje su motociklisti održali pokazni poligon sigurne vožnje. Cilj ove zajedničke akcije motociklista i policije je promoviranje sigurne vožnje motociklima tijekom nadolazeće motociklističke sezone.

– Stiglo nam je lijepo vrijeme, mopedi i motocikli su izašli na cestu te ovom zajedničkom preventivnom akcijom želimo upozoriti sve sudionike u prometu na pojačani oprez, kao i same vozače motocikla i mopeda. Ovom prilikom nastojali smo podsjetiti sve sudionike u prometu na najčešće greške koje dovode do prometnih nesreća, a to je ne davanje pokazivača smjera, ne uvjeravanje može li se krenuti s pretjecanjem, obilaženjem, uključivanjem u promet, što je najčešće u vožnji unatrag ili izlaženju s parkirališta, mostova, a da se nisu uvjerili da se to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike – rekao je Dario Gazibara, policijski službenik za prometnu preventivu Postaje prometne policije Virovitica te naglasio da je kod vožnje motocikla ili mopeda obavezno korištenje zaštitne kacige koja mora biti homogenizirana i pravilno pričvršćena, što vrijedi i za vozača i za putnika.

Uzimajući u obzir njihovu brzinu i slabiju uočljivost motociklisti su jedni od najranjivijih sudionika u prometu, a upravo na to je upozorio stručni suradnik Moto kluba “Alka” Špišić Bukovica Marin Rengel.

– Ovu akciju provodimo već drugu godinu kako bi skrenuli pažnju i pojačali oprez u prometu, kako vozačima automobila, tako i motocikala, budući da smo jedna od najranjivijih skupina sudionika u prometu. Ove godine uključili smo županijske moto klubove i zahvaljujem im što su se odazvali i što zajedno prenosimo poruku i skrećemo pažnju na našu ugroženost na cestama, kako bi smanjili prometne nesreće i spasili što više života – istaknuo je M. Rengel. (www.icv.hr, žđl, Foto: M. Rođak, Ž. Đaković Leš, M. Rengel)