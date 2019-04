Prva pobjeda juniorki ŽKK Virovitice, poraz druge ekipe Z-13

Košarkašice ŽKK Virovitice ove godine prvi put igraju juniorsku ligu Regije Sjever, odnosno ligu Z-19.

Na početku sezone cilj je bio što bolje se suprotstaviti starijim i iskusnijim ekipama. Kako je prvenstvo odmicalo stjecalo se sve više iskustva i rezultiralo prvom pobjedom u ovogodišnjem natjecanju. Nastradao je Radnik koji je u prvom dijelu lige u Križevcima pobijedio virovitičke košarkašice.

Već na samom startu vidjelo se da su igračice trenera Roberta Fritza kliknule na njegove zahtjeve te u potpunosti provodile njegove zamisli. Tandem Mia Šiljković – Iskra Maravić dovodio je gostujućeg trenera do ludila. Zabila bi Mia, kada nije išlo lopta se je spustila do Iskre. U konačnici je Mia zabila čak 25 koševa, a Iskra je uz svojih 13 upisala i pomalo nestvarnih 20 skokova. Uz njih dvije svoju najbolju utakmicu odigrala je i Tamara Đaković upisavši 6 koševa, ali i fascinirala svojom borbenošću što se svakako može reći i za kapetanicu Luciju Vargović na čijem kontu se je također našlo 6 koševa.

Na poluvremenu je bilo 31:24 za domaće igračice no tada su Virovitičanke ubacile u petu brzinu, a kada je krajem treće četvrtine Mia Šiljković pogodila tricu znalo se da će pobjeda ostati u Virovitici. U toj furioznoj trećoj četvrtini koja je završila 18:3 odličnu rolu odigrala je mlađahna Mia Deskar ubacivši 6 koševa, a isto toliko zabila je i Marta Grbac. U posljednjoj četvrtini priliku su dobile i ostale mlađe igračice te odlično iskoristile svoje minute Lucija Cindrić postigla je 4 koša, Iva Kurjančić 3 te Ena Ištvanović 2 koša dok je Manuela Pejić upisala 4 skoka. Kada se na kraju pogledalo na semafor izgledalo je nestvarno 71:38.

Trener Robert Fritz nije skrivao oduševljenje izdanjem svojih djevojaka.

-Kada se ispuni dogovoreno tada to mora ovako izgledati. Zahvaljujem se svojim igračicama na velikoj pobjedi koje će im nadam se biti motiv za još bolji rad jer tu ima puno prostora za individualni i kolektivni napredak. Danas nas je nosilo zajedništvo i borba za svaku loptu što nam je ponekad nedostajalo i jednostavno nije moglo drugačije završiti osim našom neočekivano visokom pobjedom – poručio je Fritz.

U okviru natjecanja u ligi Z-13 nastupila je i druga ekipa također u srazu sa Radnikom iz Križevaca. Očekivala se tvrda i neizvjesna utakmica u kojoj su ovaj put više uspjeha imale Križevčanke. Odlično je počelo i nakon prve četvrtine Virovitičanke su vodile 12:4.

Predvođene odličnom Martinom Sabo koja je u tom periodu postigla 8 koševa i skakački raspoloženom Nikom Pavelić koja je uhvatila čak 9 lopti činilo se da će se sve rezultirati pobjedom. Ipak nakon odličnog početka trener Robert Fritz bio je prinuđen dati priliku i drugima što djevojke ovaj put baš i nisu iskoristile. Jednostavno ništa nije štimalo i drugi dio izgubile su sa čak 20 koševa razlike postigavši tek jedan koš. Do kraja utakmice to je izgledalo nešto bolje no nisu uspjele smanjiti razliku te je sve završilo sa 10 koševa razlike za gošće. Uz odličnu Martinu Sabo sa 14 postignutih koševa i ovaj put raspoložena je bila najmlađa Nika Gverić postigavši 10 koševa te Nika Pavelić koja je uz 4 postignuta koša upisala i 17 uspješnih skokova. U strijelce su se još upisale i Gabrijela Pavlović, Dora Lakota Kovač i Hana Deskar.

Trener Robert Fritz bio je na kraju ipak zadovoljan.

-Naše igračice u prosjeku su mlađe od Križevčanki što svakako treba naglasiti. Utakmica je ogledalo kako dolazaka, ali ponajviše i rada na treninzima što je kod nekih djevojka bilo i danas vidljivo. U nekim trenucima nedostajalo je volje, osobito u drugoj četvrtini, kada smo jako loše reagirali. Ipak ne mogu biti nezadovoljan jer su neke igračice pokazale vidan napredak u igri, a nadam se da će i ostale svojim boljim radom na treninzima slijediti njihov primjer – zaključio je R. Fritz.

