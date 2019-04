Slatinske hrvačice Katja i Veronika zlatne, a Teuta srebrna za reprezentaciju Hrvatske na “Kupu grada Sarajeva”

Proteklog vikenda, točnije u subotu, u Sarajevu (Bosna i Hercegovina) je održano natjecanje reprezentacija i klubova u hrvanju za djevojčice i dječake “Kup grada Sarajeva”.

Na natjecanju je nastupilo 25 klubova sa preko 200 natjecatelja iz 10 država. Za žensku reprezentaciju Hrvatske nastupile su i tri Slatinčanke, članice Hrvačkog kluba Slatina, Katja Stoponja, Veronika Vilk i Teuta Bišćan.

Katja je u kategoriji do 50 kilograma bila prva, kao i njena klupska kolegica Veronika u kategoriji do 54 kilograma, a Teuta je zauzela drugo mjesto također u kategoriji do 54 kilograma te su tim rezultatima, zajedno sa ostalim hrvatskim hrvačicama, za reprezentaciju osvojile prvo mjesto ekipno.

HK Slatina je na kupu imao i svoje muške predstavnike, njih pet. Toni Jagarinac u kategoriji do 39 kilograma zauzeo je drugo mjesto. U istoj kategoriji Niko Grubač je bio treći, a David Vilk peti. U kategoriji do 44 kilograma Ino Pavić bio je drugi, a Robert Filipović peti. Tim rezultatima slatinski su dječaci zauzeli drugo mjesto ekipno za HK Slatina.

Na “Kupu grada Sarajeva” sudio je i jedan slatinski sudac, Josip Jole Grahovac, a dječake je na natjecanju vodio trener Novica Kocić

