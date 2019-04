Uskoro počinju prijave za upis u Dječji vrtić Cvrčak: Za najmlađe će biti formirane četiri nove skupine

Početkom svibnja, točnije 2. svibnja u Dječjem vrtiću Cvrčak počinju primati zahtjeve za upis djece u novu pedagošku godinu. Što je novo, koriste li roditelji poslijepodnevnu smjenu i o drugim važnim pitanjima tim povodom razgovaramo s v.d. ravnateljice Sandrom Moslavac.

Što roditelji trebaju znati prilikom prijave za upis u novu pedagošku godinu? Koliko će biti novih skupina i što se mijenja?

Zahtjevi za upis primat će se od 2. do 15. svibnja, a rezultati će biti objavljeni u lipnju. Nova pedagoška godina počinje 2. rujna. Bit će formirane četiri posve nove skupine i u njih će biti upisana najmlađa djeca, dok će starija djeca popunjavati već starije formirane skupine. Moram napomenuti da iako se uvijek donosi plan upisa, moguće je da će se raditi i izmjene tog plana, ako se one pokažu potrebnima, a nakon točnog broja prijava i kada se bude znalo koliko se točno djece prijavilo i koje je godište u pitanju.

Velikih promjena inače nema. I dalje imamo ukupno 22 skupine, imamo redovni cjeloviti desetosatni program, skraćene programe, sportski ples i engleski jezik te poslijepodnevni rad u dvije mješovite vrtićke skupine. Nešto kasnije, u listopadu, imamo prijave za program predškole za djecu koja nisu upisana u redoviti program vrtića nego idu na skraćeni program od 250 sati, odnosno na minimum sati koji moraju proći prije upisa u školu i taj je program za roditelje besplatan.

Koja je donja granica upisa i što s malom djecom koja lani nisu uspjela dobiti mjesto u vrtiću?

Upisuju se djeca od navršene godine dana pa sve do polaska u osnovnu školu. Lani je bilo prijavljeno 157 djece i za sada nam je ostalo 17 najmlađih, a koji u vrijeme prijave nisu imali navršenu godinu dana. Također, ostalo je još petero djece koja su se naknadno upisala jer smo djecu upisivali prema listi čekanja, odnosno kako su nam se tijekom godine oslobađala mjesta. Računamo na 90 mjesta, iako još uvijek nemamo točnu procjenu, budući da nam najveći broj djece ovisi o tome koliko naših polaznika ove godine odlazi u osnovnu školu. Ujedno, svake godine pokušavamo se uskladiti s državnim pedagoškim standardom i o tome također ovisi broj djece koja će biti primljena.

Moraju li roditelji čija su djeca prošle godine ostala na listi čekanja ove godine ponovno podnositi zahtjev ili im vrijedi dokumentacija od lani?

Nažalost, svi roditelji čija su djeca ostala na listi čekanja, ako su i dalje zainteresirani da im dijete boravi u vrtiću, i ove godine moraju ponovno podnijeti zahtjev. Dokumenti od prošle godine ne vrijede. Inače, sva potrebna dokumentacija bit će objavljena na mrežnim stranicama vrtića, gdje svi zainteresirani roditelji mogu pratiti sve informacije vezane za upise u novu pedagošku godinu.

Jedna od novina prošle godine u vrtiću bilo je uvođenje poslijepodnevne smjene. Koliko djece odnosno roditelja koristi tu mogućnost?

Poslijepodnevna smjena se pokazala jako dobrom i vidimo da sve više roditelja ima potrebu koristiti drugu smjenu. Prvo je bilo iznenađenja, zbog toga što poslijepodnevnu smjenu mogu koristiti samo djeca već upisana u naš vrtić i što nije otvorena za cijeli grad. No pokazala se jako dobrim rješenjem i velikom pomoći roditeljima koji mogu biti sigurni da su im djeca u vrtiću zbrinuta do 21 sat.

Što je s cijenom smještaja? Je li došlo do promjena i nastavlja li Grad roditeljima sufinancirati ekonomsku cijenu vrtića?

Nije došlo do promjene cijena; cijena vrtića i dalje ostaje 580 kuna za prvo dijete, a Grad Virovitica podmiruje ostatak ekonomske cijene za roditelje, koja iznosi 1935,96 kuna. I drugo sve ostaje isto – za drugo dijete roditelji plaćaju nižu cijenu, koja iznosi 464 kune, dok je za treće dijete vrtić besplatan. I dalje nam u vrtiću ostaju 22 skupine, uz program predškole, a raduje me što će do nove pedagoške godine sve naše zgrade biti u potpunosti obnovljene, pa će i svi zaposlenici i djeca imati na raspolaganju ljepši i ugodniji prostor za rad, igru i druženje. (www.icv.hr, mlo)